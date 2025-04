La Coalición Cívica presentó un proyecto de Ficha Limpia en la provincia de Buenos Aires

Ante una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial, el bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para aplicar un régimen de Ficha Limpia para las candidaturas a cargos electivos provinciales, municipales o comunales, ni tampoco a cargos partidarios.El proyecto modifica la ley electoral provincial y le agrega un artículo a la norma para establecer en la inhabilitación para cargos electivos a “las personas condenadas penalmente por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por Juzgados o Tribunales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, por Juzgados o Tribunales Nacionales, Federales o de otras provincias”.Además, aplicaría, “aunque la sentencia no se encontrare firme y por el término previsto en el artículo 51 del Código Penal”.También plantea que los partidos políticos “no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en el presente artículo”.El proyecto lleva la firma de la diputada Romina Braga de la Coalición Cívica y está acompañado por la diputada Maricel Etchecoin Moro y su par Luciano Bugallo. La iniciativa no es nueva, el espacio que lidera Elisa Carrió viene trabajando en el tema. De hecho, el proyecto ya había sido presentado y perdido estado parlamentario. Este martes volvió a ingresar.El bloque tiene tres representantes, pero podría rápidamente sumar el respaldo de otros sectores como La Libertad Avanza o el PRO, en una primera instancia. Aunque, en este punto, el peronismo sí podría mostrarse abroquelado en su rechazo, dejando escaso margen para el tratamiento.De aprobarse esta normativa, impactaría directamente en la figura de Cristina Kirchner, ya que en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la Causa Vialidad. Aunque la sentencia aún no está firme debido a recursos pendientes ante instancias superiores, la aprobación de Ficha Limpia podría impedirle presentarse como candidata en futuras elecciones.Este proyecto de ley avanzó en el Congreso de la Nación ya que el 12 de febrero de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. Tras la media sanción en Diputados, el proyecto fue remitido al Senado, donde obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedando en condiciones de ser tratado en el pleno.