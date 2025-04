Martín Sabbatella liquidó al intendente de Morón Lucas Ghi: Hay una persecución política brutal

El ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, cruzó al actual jefe comunal, Lucas Ghi y denunció “una persecución política brutal”. “Una suerte de caza de brujas de los que pertenecen a un determinado sector del gobierno local, básicamente nosotros. Nos fuimos escuchados y es doloroso", expresó el dirigente de Nuevo Encuentro.“Me pareció muy mal exponer públicamente nuestras diferencias porque tendrían que haberse discutido puertas adentro", manifestó Sabbatella.El dirigente señaló que “el gobierno no puede ser la voluntad de una persona y mucho menos en la coalición, sino que tiene que ser la expresión de la síntesis de esa coalición, de sus historias y del peso específico que tiene cada una de las fuerzas políticas que la componen”.“Una fuerza política puede tener debates, una coalición más todavía porque hay más diferencias y hay que saber procesar en unidad las diferencias", indicó.A su vez, admitió: “Yo soy muy critico de la gestión municipal. Creemos que no se está dando la respuesta que se tiene que dar en muchos temas. Nos afecta porque no solamente es nuestro gobierno, nos duele por un recorrido histórico de 25 años con una interrupción de cuatro, donde marcamos un camino en muchos temas de políticas públicas”.Sabbatella advirtió “un retroceso” y remarcó que el Municipio “tiene un problema de conducción, de línea, de planificación y de priorización”.