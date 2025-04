Una funcionaria de EEUU apuntó contra la carne argentina y defendió los aranceles de Trump

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, cargó contra las exportaciones de carne argentina al justificar la reciente suba de aranceles impulsada por Donald Trump. En declaraciones a Fox News, la funcionaria remarcó: "Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a la carne de Argentina", dejando en claro el blanco de su política comercial.

Rollins, abogada y exasesora de Trump, se convirtió en una de las principales voces de su círculo más cercano en la etapa preelectoral.que Trump, afirmó, mientras crecen las tensiones con diversos países exportadores, incluida la Argentina. Las palabras de la secretaria resuenan con fuerza en un momento donde la buena sintonía entre Trump y Javier Milei aparenta no alcanzar para evitar medidas que golpean directamente a los sectores productivos del país.El mensaje de la funcionaria no solo apuntó contra Argentina, sino también contra otros socios comerciales tradicionales como Canadá, India y China. “Por todos los estadounidenses vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, ni a la carne de Argentina, ni a los productos lácteos de Canadá”, insistió Rollins, reforzando la narrativa de un repliegue económico norteamericano que prioriza su mercado interno a costa de los lazos multilaterales.En medio del revuelo por los nuevos aranceles del 10%, suspendidos apenas por 90 días, la exaltación de Trump como un líder “disruptivo” y el anuncio de una supuesta “era dorada” para Estados Unidos marcan el tono de campaña. Mientras tanto, en la Argentina, el gobierno libertario que aplaude cada gesto de Washington guarda un silencio incómodo frente a una medida que afecta de lleno a los intereses nacionales.