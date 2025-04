Manuel García Mansilla denunció "errores, tergiversaciones y falsedades" en una carta dirigida al Senado

El renunciado juez de la Corte Manuel García Mansilla denunció "errores, tergiversaciones y falsedades" en los dictámenes de comisión presentados en el Senado en marzo, en los que, según afirmó, "pretendieron instalar la idea de que engañé o mentí" en la audiencia pública celebrada seis meses antes. En una carta de 35 páginas dirigida a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, García Mansilla sostuvo que existió un "recorte arbitrario" de sus declaraciones.El abogado se quejó de las objeciones planteadas por algunos senadores “a mi aceptación del nombramiento en comisión como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto 137/25, me veo en la obligación de realizar algunas aclaraciones necesarias para preservar la verdad de los hechos y la integridad del proceso constitucional”.Fue tajante al rechazar haber dicho que nunca asumiría por Decreto: “Manifesté ese día, en respuesta a una pregunta específica de la senadora Anabel Fernández Sagasti, fue una reflexión en retrospectiva sobre el decreto 83/15, dictado en 2015. Allí dije que no hubiera aceptado un nombramiento en comisión y aclaré que esa reflexión la hacía “con el diario del lunes”.García Mansilla dijo además que durante la audiencia, hizo una consideración política e institucional “sobre ese contexto puntual de 2015, no una declaración sobre la improcedencia general de las designaciones en comisión. De hecho, así lo interpretaron los propios senadores presentes en participaciones posteriores en la audiencia”.El ahora exjuez de la Corte consideró que el Decreto 137, que firmó el presidente Javier Milei, fue un proceso “público, transparente y contó con el cumplimiento de todos los pasos legales que exige la normativa vigente, inclusive la participación de la ciudadanía (cosa que tampoco había ocurrido en 2015)”. “El nombramiento en comisión constituye una herramienta legítima que evita prolongar artificialmente el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema, que tiene una de las vacantes hace tres años y medio”, indicó García Mansilla.Con la salida de García Mansilla, la Corte Suprema sigue conformada por tres integrantes: Horacio Rosatti, presidente; Carlos Fernando Rosenkrantz, vicepresidente; y Ricardo Lorenzetti, ministro. Con este número de integrantes, el máximo tribunal se verá obligado a solicitar conjueces en casos en los que no se obtenga la mayoría legal requerida (tres votos) por la recusación, excusación, licencia o vacancia de algunos de sus miembros.