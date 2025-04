Manuel Adorni volvió a atacar al PRO: "Son un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 PRO"

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, continúa en modo campaña y volvió a criticar duramente al PRO en la previa de las elecciones de la Ciudad. "Ellos son un Nokia 1100 y nosotros un IPhone 16 PRO. Los dos sirven para hablar por teléfono, pero uno quedó obsoleto”.A pesar de la buena sintonía que mantuvieron ambos espacios a nivel nacional durante 2024, la decisión del partido liderado por Javier Milei de ir con candidatos propios en la Ciudad generó fuertes asperezas entre ambos espacios. A pesar de los cruces mediáticos, tanto el PRO como LLA buscan estrechar lazos para confluir en una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.El vocero presidencial no se guardó ninguna opinión y aseguró que el proyecto del PRO "fracasó y quedó obsoleto". Ya en campaña de cara a los comicios, el funcionario aseguró que el espacio liderado por el expresidente, Mauricio Macri, "no es una oposición al kirchnerismo". Sobre los motivos por los que ambas fuerzas irán por separado - al menos en la Ciudad de Buenos Aires - Adorni explicó: “No compartimos agenda, vamos por separados”.En cuanto a las elecciones, Adorni analizó que las mismas suponen un enfrentamiento de modelos, en una búsqueda por confrontar directamente con el candidato peronista, Leandro Santoro. "Es una elección de dos modelos, de dos formas de ver la Ciudad el día de mañana. El kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro. Cristina, Alberto, Massa y nosotros del otro”, sintetizó. “Queres que venga el kirchnerismo, lo votas a Santoro; no querés que venga el kirchnerismo, nos votas a nosotros. Lo demás quedó viejo”, agregó.Sobre la gestión del PRO sobre la capital del país - que ya lleva 17 años ininterrumpidos - Adorni opinó: “Hasta al menos uno o dos años, la Ciudad la han gestionado bien. Hay que dar un salto de calidad que no va a dar el PRO”.Por último, y a pesar de las fuertes críticas esbozadas minutos antes, Adorni anticipó una posible alianza con figuras del PRO “y exPRO” para disputarle la provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof, y destacó el diálogo entre los espacios. “Confluimos con figuras relevantes del PRO o del expro. Coincidimos en muchos aspectos”, concluyó.