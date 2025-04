Kicillof lanzó un plan contra el delito juvenil y critica el marketing punitivo de Javier Milei "en modo Bukele"

Presentamos el programa multiagencial Entramados que forma parte del Plan de Seguridad Bonaerense para prevenir el delito de niños y jóvenes de la provincia, evitar la reincidencia y fortalecer la inclusión social.



El objetivo es trabajar junto a los municipios y los poderes… pic.twitter.com/p6baQMM7Kz — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 11, 2025

(R) El gobernador Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional y lo hizo desde el territorio, con la presentación del plan “Entramados” para la prevención del delito en jóvenes. En un acto realizado en Almirante Brown, el gobernador bonaerense apuntó contra la propuesta libertaria de bajar la edad de imputabilidad y acusó a Javier Milei de querer “fundir a las provincias” mientras se desentiende de los problemas sociales que genera su propia política económica.“Estas cuestiones no se resuelven con un artículo en una ley que hable de la edad, sino con trabajo serio, cotidiano y permanente. No con marketing, fuegos artificiales y campañas de medios”, dijo Kicillof al lanzar el nuevo programa de seguimiento de menores que hayan estado involucrados en delitos y hayan sido restituidos a sus familias. La iniciativa contempla un abordaje interministerial, con participación de municipios y el Poder Judicial.“Entramados” prevé un acompañamiento psicosocial, propuestas educativas y comunitarias, y asistencia a jóvenes en situación de consumos problemáticos. El objetivo es reducir la reincidencia y cortar los lazos con el delito mediante políticas de inclusión y oportunidades concretas. “Va a contar con recursos del Gobierno provincial para transferir a los municipios que adhieran”, explicó el mandatario.Kicillof aprovechó el lanzamiento para criticar el ajuste del Ejecutivo nacional, que –según denunció– deja a la Provincia sin fondos mientras crecen las urgencias sociales. “Falta el Gobierno nacional, que en lugar de andar buscando que se fundan las provincias debería estar buscando la posibilidad de que mejore la vida de los bonaerenses”, disparó. Y completó: “Esa deserción no es solo pasividad, es una política económica que está generando estragos”.Acompañaron al gobernador el intendente, el ministro de Seguridad, el de Desarrollo de la Comunidad, y la subsecretaria de Salud Mental,