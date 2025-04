Espert celebró el fin del cepo y defendió el acuerdo con el FMI: Tenemos un poder de fuego extraordinario

Con tono entusiasta y convicción cuasi ridícula, el diputado nacional José Luis Espert definió la nueva etapa del Gobierno de Javier Milei como un punto de inflexión en la historia económica argentina. En una serie de declaraciones públicas, el economista celebró la liberalización total del mercado de cambios y afirmó que “se terminó el cepo”, marcando así el inicio de la “tercera etapa del programa económico”.

Para Espert, esta vez el experimento neoliberal no sólo tiene un líder “con claridad meridiana” sino, además, condiciones macroeconómicas inéditas que permitirán sostener el rumbo sin sobresaltos. “Tenemos un poder de fuego extraordinario… este combo de cosas nos hacen aseverar que esta vez es diferente”, sostuvo, y enumeró entre esos factores la eliminación del déficit fiscal, el acceso a 20 mil millones de dólares vía FMI y la supuesta confianza del mercado.“La economía va a crecer más con esto”, afirmó al defender las nuevas medidas como una oportunidad para consolidar un modelo de crecimiento sostenido. A su juicio, la eliminación de impuestos y restricciones abrirá el camino a la inversión y al flujo de bienes. “La gente está harta de pagar impuestos”, declaró, en línea con el discurso libertario que identifica al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo.En su rol de vocero oficioso del mileísmo económico, Espert también salió al cruce de las críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo calificó como una decisión estratégica, no como respuesta a una crisis. Y, con una metáfora provocadora, relativizó la responsabilidad del organismo en los fracasos del pasado: “¿A quién le echás la culpa de que después del incendio te quedó la casa llena de agua con los vidrios rotos? ¿A los bomberos que entraron para salvar o al pirómano que prendió fuego la casa?”.Finalmente, dejó en claro que la ofensiva liberal no se detiene. Aseguró que el Gobierno continuará enviando reformas estructurales al Congreso, aunque no cuente con los votos: “Las reformas se le van a plantear a la sociedad. Esa es nuestra obsesión”. Mientras tanto, el ajuste avanza y las promesas de estabilidad siguen en el terreno de lo discursivo.