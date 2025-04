Diputados socialistas denunciaron a Kristalina Georgieva ante la Oficina de Ética del FMI

Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein denunciaron a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ante la Oficina de Ética de ese organismo por "graves faltas éticas" e "intromisión en política interna" luego de que instará a la Argentina a "mantener el rumbo" en las elecciones legislativas de octubre. "Junto a Mónica Fein realizamos una presentación ante el FMI por las graves faltas éticas de la directora gerente, Kristalina Georgieva. Su intromisión en cuestiones de política interna de Argentina e identificación con el partido de la 'motosierra' son inaceptables", sostuvo Paulón en la red social X."Queremos saber qué piensan de esto los tribunales de ética del FMI y nuestros colegas que le firmaron un cheque en blanco en su momento a (Javier) Milei", agregó. Por su parte, Fein afirmó que "el FMI explicitó su apoyo al gobierno de Milei", lo que calificó como "un hecho obsceno y grave para la democracia". "Un organismo internacional no puede interferir en el destino político y la vida institucional. Esto es ajuste y pérdida de soberanía económica solo para garantizar el cobro de la deuda", sostuvo. Los diputados basaron la denuncia en las declaraciones que Georgieva hizo el jueves pasado en el marco de la asamblea de primavera del organismo.En la presentación, señalaron que la titular del Fondo "se refirió de manera expresa al proceso electoral en nuestro país en el mes de octubre de 2025" a pesar de que "el Acta Constitutiva del FMI expresamente indica que el Director General no debe inmiscuirse en cuestiones políticas internas de los países y que no debe dejarse influenciar, en cuanto a la toma de decisiones del organismo, por funcionarios de los países miembros".En conferencia de prensa, Georgieva recordó que "domésticamente, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre", y anticipó que "es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio". "Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo", subrayó.También recomendó ver la exposición que llevaría adelante el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzeneger, con el que además posó exhibiendo un "pin motosierra" que el funcionario argentino le llevó como regalo. Esta situación también fue incluida en la denuncia de Paulón y Fein. "Este regalo no es un elemento distintivo en términos culturales como podría ser un mate o un poncho argentino; es en efecto la exaltación de una política pública del gobierno actual deshumanizada y agraviante", remarcaron, y recordaron que "la motosierra no es otra cosa que el símbolo de campaña electoral" de Milei."Entendemos, en definitiva, que estos hechos mencionados confunden su rol, borran distancias funcionales, vulneran el respeto a las instituciones internacionales y a la soberanía de los países que componen la Comunidad Internacional, siendo necesario el análisis de estos hechos a la luz del código ético que debe guiar a las y los funcionarios de tamaña institución internacional pública", concluyeron los legisladores.Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, que generaron el rechazo de diversos actores del arco político nacional, Georgieva intentó despegarse del apoyo electoral brindado al Gobierno. "Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros", afirmó el viernes ante periodistas acreditados en Washington. "Lo que hemos aprendido de la experiencia es que muy a menudo, antes de las elecciones, los gobiernos debilitan su determinación de hacer reformas, por lo que mi mensaje fue para el Gobierno, que establezca el rumbo en beneficio del crecimiento de la Argentina, en beneficio del pueblo argentino", añadió.