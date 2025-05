Rige el paro de colectivos con alto acatamiento: hasta qué hora está suspendido el servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante un paro nacional de colectivos este martes por 24 horas, luego de que fracasaran las negociaciones con empresarios y el Gobierno, que intentó desactivar la medida de fuerza hasta último momento. El principal reclamo del gremio es que el salario básico ascienda a $1.700.000.Desde la madrugada se vive una postal inusual en todo el país, con las calles vacías de unidades de transporte público. Sin embargo, el acatamiento no es total. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), varias líneas de las empresas DOTA y Metropol continúan prestando servicio. En ese contexto, un interno de la línea 57, perteneciente a DOTA, fue atacado a piedrazos en Acceso Oeste en represalia por no adherirse a la medida de fuerza.Mientras tanto, ante la perspectiva de los trenes abarrotados, otras personas en el Conurbano recurrieron a las combis dada la imposibilidad de trabajar en modalidad home office."Por un lado el reclamo está bien, pero por otro lo pagamos siempre los trabajadores", expresó al cronista de C5N Adrián Salonia un hombre que viaja desde Laferrere hasta Villa Insuperable, ambos puntos en el partido bonaerense de La Matanza. "Apoyo el reclamo, es justo, pero nos afecta a los que andamos a pie", añadió otro hombre.La medida de fuerza de la UTA se prolonga desde las 0 hasta las 23:59 del martes,El paro se lleva a cabo desde la medianoche de este martes 6 de mayo y durará 24 horas. Algunas de las líneas que no brindan servicios son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 133, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 166, 169, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 193 y 195.En contraposición, funcionan las pertenecientes a DOTA, que son: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 429 y 435.También circularán las que forman parte de Metropol, que son: 136, 163, 176, 182, 228, 365, 326, 386, 327, 336, 392, 322, 237, 276, 310 y 448.