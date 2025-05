Milei volvió a referirse a una alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires: Las posibilidades son de 100%

El presidente Javier Milei aseguró que hay 100% de posibilidades de que La Libertad Avanza y el PRO alcancen una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas. Las declaraciones del mandatario se dieron el mismo día en que Patricia Bullrich se afilió definitivamente al partido oficialista, situación que provocó el repudió del partido amarillo."Las posibilidades son 100%, de todas las negociaciones esa es la que más avanzada está y estamos todos convencidos que tenemos que ganarle al kirchnerismo, los vamos a sacar a patadas en el culo. Sí. En términos electorales, aclaro porque viste que después hay un grupo de enfermos de literalidad que dicen ´ay mirá…´ No por nada, las encuestas oscilan entre que el 70 y 80% de la gente que odia al periodismo, justamente por estas cosas. O tienen tan bajo coeficiente intelectual que no pueden entender una metáfora", expresó el mandatario en una entrevista en Neura.Luego siguió atacando la "literalidad del peronismo" e incluyó al periodismo en su crítica: "Son tan rudimentarios que todo es literal. Argentina, dentro de la literalidad y la basura que son los periodistas operadores ¿sí? que no digo que son todos, pero que hay una proporción importante es que la hay, básicamente, todo lo toman literal".Y agregó: "Mataron a las metáforas y mataron a la ironía, y eso es un típico rasgo del déficit de coeficiente intelectual; o son un conjunto de subnormales o de personas de muy baja calaña, por decirlo de alguna manera. Cualquiera de los dos lo deja en un muy mal lugar a la gran mayor parte del periodismo. (...) Yo no lo dije por ustedes, lo dije por los mandriles".En la entrevista también dedicó unos minutos a criticar la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. "Cuando te hablan de ´Estado presente´, significa más gasto público, y más gasto público significa ajuste en el sector privado. Y cuando vos pasás la motosierra, que es el ajuste en el sector público, es devolverle recursos al sector privado", manifestó."Nosotros, el año pasado, al cortar con la emisión monetaria, eso eran 15 puntos del PBI que se los devolvimos a la gente. Por eso de discutir la hiperinflación hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Es decir, le devolvimos el dinero a la gente. Pero no es lo que cree el señor Kicillof. El señor Kicillof, y el kirchnerismo en general, creen en reventarte la cabeza a impuestos y gastarla ellos", agregó.