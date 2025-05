El PJ, en rechazo la Ley de Ficha Limpia: "Nuevo intento de exclusión política contra Cristina"

El Partido Justicialista (PJ) emitió un duro comunicado contra el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que buscará su aprobación este miércoles cuando sea tratado en el Senado de la Nación. Rechazaron de manera "categórica" la iniciativa que calificaron como un "nuevo intento de exclusión política contra Cristina Kirchner". "Esta iniciativa no persigue otra cosa que proscribir a la principal dirigente política de la Argentina. Se trata de un nuevo capítulo, y quizá el más burdo, de una persecución sistemática que lleva años en marcha", expresaron desde el PJ previo a señalar que Ficha Limpia es "un proyecto impulsado por quienes históricamente han legislado a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico".En otra parte del comunicado, señalaron que "esta ofensiva no es nueva" ya que "es el mismo poder real que construyó causas judiciales sin pruebas, con jueces y fiscales que jugaban al tenis o formaban equipos de fútbol con funcionarios del macrismo". "Es la misma Justicia que organizaba viajes secretos con los mismos medios de comunicación y los mismos empresarios a Lago Escondido; la que cajonea causas de lavado de dinero cuando involucran a los Macri, y que amenaza con el lawfare a quien se atreva a representar los intereses del pueblo", agregaron.Luego, calificaron como "arbitraria", "sin pruebas, sin garantías y sin verdad" la condena dictada por la Justicia contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad. "Como ese intento no alcanzó, ahora buscan revestir de legalidad lo que no es otra cosa que una proscripción. Quieren sacarla de la cancha porque su presencia reaviva el recuerdo de que se puede vivir mejor", remarcaron."Ellos saben que Cristina no representa solo una candidatura. Es sinónimo de un proyecto de país justo, inclusivo, con soberanía política, independencia económica y justicia social. Representa la dignidad del pueblo trabajador y la memoria viva de las conquistas populares. Por eso la persiguen: porque no se entrega, porque no se arrodilla, porque no transa", agregaron en continuado.De esta manera, y antes de su tratamiento en el recinto, desde el PJ rechazaron "de forma categórica este nuevo intento de disciplinamiento, esta operación de proscripción disfrazada de moralidad institucional". "No hay república posible con una justicia al servicio del poder económico. No hay democracia plena si se persigue a quien defiende al pueblo. No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular", concluyeron.