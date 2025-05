Carlos Sadir: "La gente nos acompañó porque entendió el mensaje"

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que la gente "acompañó" su gestión en las elecciones de esa provincia porque "entendió el mensaje". "Nos fue muy bien", resaltó en Radio Splendid.El mandatario jujeño subrayó que la UCR resultó ganadora porque "no agraviaron a nadie". Sin embargo, advirtió que el espacio debe trabajar porque "no les ha ido bien" a nivel nacional.Sobre el Gobierno nacional, expresó: "Se siguen acomodando las variables macroeconómicas. También esperamos que la reactivación llegue a la gente, ya que la necesitamos".Respecto a Ficha Limpia, Sadir admitió: "La sorpresa fue que no se diera; se conoce bastante el por qué no salió", dijo en referencia a los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que rechazaron el proyecto al momento de la votación. Además, aclaró que en su provincia sí rige esa normativa: "En Jujuy ya tenemos sancionada la Ficha Limpia".El frente oficialista Jujuy Crece, encabezado por el radical Adriano Morone, se impuso ayer en Jujuy con un 38,54%, seguido por La Libertad Avanza (LLA) con el 20,58%.