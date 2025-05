Sebastián Pareja advirtió que Macri está "pifiando": tambalea la alianza entre LLA y el PRO en la Provincia

El armador político y mano derecha de Karina Milei en la Provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja, consideró que Mauricio Macri está "equivocado" y muy "mal asesorado" ultimamente, luego de los reproches cruzados ente este último y el presidente,, desde que se cayó la sanción de Ficha Limpia en el Senado."Yo ya lo dije varias veces, me parece que está mal asesorado, está confundido", expresó Pareja. Y agregó con énfasis que, "sigue pifiándole", en tanto, "la gente quería otro nivel de expresidente", apuntó.Ante las especulaciones de que la alianza electoral que se está gestando en la Provincia de cara a los comicios de septiembre encarada, principalmente, por el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, el funcionario aclaró que "las relaciones con el PRO siguen como siempre"."Desde el año pasado venimos hablando con Cristian Ritondo, Diego Santilli y con un montón de gente que está acompañando a este Gobierno. Y me parece que eso lo vamos a ver plasmado en la Provincia de Buenos Aires", informó.Anteriormente, Mauricio Macri había dicho que tiene una "desilusión infinita" por la postura del Presidente, que automáticamente arremetió contra su partido aliado desde 2023. "Son realmente una alucinación seria", opinó sobre los dichos del libertario.Por su parte, las últimas declaraciones de Milei fueron en el cierre de campaña de su candidato en la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni. "No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados porque están peleando el cuarto lugar", advirtió durante la jornada.