El Gobierno ordenó investigar una filtración masiva de datos de 50.000 efectivos

La filtración de datos personales de unos 50.000 miembros del Ejército argentino encendió alarmas en el Ministerio de Seguridad y otras áreas del Ejecutivo, que iniciaron una investigación urgente para determinar el origen del incidente. El caso ya está en manos de las principales agencias de ciberdefensa del Estado y también fue judicializado.“Estamos en plena etapa de investigación. No sabemos quién lo promovió”, explicaron desde el Ejército. Entre los datos que circularon, se encuentran el DNI, locación de servicio, registro de viajes, diplomas e incluso domicilios familiares.Según fuentes oficiales, ya intervienen equipos que integran la cartera a cargo de Patricia Bullrich, en articulación con especialistas en seguridad informática del ámbito militar. “Se han llevado a cabo todos los protocolos establecidos para reforzar la seguridad de información administrativa y la ejecución de protocolos especiales sobre los sistemas de acceso”, aseguraron. La filtración sorprendió incluso a la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) controlada por Sergio Neiffe, que no habían sido notificados de la publicación de los datos en internet.Desde el Ejército confirmaron que recibieron alertas sobre un “incidente de Seguridad de la Información” y que el mismo está en plena etapa de análisis para determinar su alcance. En un comunicado oficial, la fuerza remarcó que “la investigación preliminar indica que podría tratarse de acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la Fuerza”.En este marco, la Agencia Federal de Ciberseguridad también tomó cartas en el asunto, coordinando acciones con otras áreas de protección digital del Estado. Aunque el Ejecutivo intenta restarle gravedad al contenido filtrado, en paralelo se solicitó la intervención de la Justicia para investigar posibles delitos vinculados a la divulgación no autorizada de información clasificada.En paralelo, el Gobierno continúa reforzando su estrategia de seguridad nacional. El decreto 1112/2024 habilita a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del territorio ante amenazas de origen externo no estatal, como organizaciones terroristas, y les permite nuevas atribuciones, como inspecciones en fronteras y detenciones preventivas.El Ejecutivo, además, avanza en la adquisición de tecnología para modernizar la infraestructura de inteligencia. Según trascendió, ya hay conversaciones con agencias como la CIA de Estados Unidos y el Mossad de Israel para incorporar equipamiento que permita blindar tanto el control de fronteras como los sistemas informáticos estatales.