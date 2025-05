Adorni aseguró que fueron "infiltrados" los militantes libertarios que reclamaron su pago por asistir al cierre de campaña

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, calificó de "infiltrados” a los militantes que reclamaron el pago de $25.000 por su asistencia en el cierre de su campaña que tuvo lugar el miércoles en el Parque Mitre.“Nos la pasamos teniendo", manifestó Adorni en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, y sostuvo que "hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también".Pese a que uno de los jóvenes entrevistados planteara ante las cámaras de televisión que la organización quería pagarle 20 mil pesos en lugar de los 25 mil prometidos y señalara a “la gente de Milei” como los principales responsables, el vocero se mostró despreocupado por el impacto electoral del episodio.“La gente sabe que. No nos importa”, subrayó el candidato, y sumó: “No solo que no somos eso sino que lo rechazamos profundamente".Asimismo, Adorni amplió: “Incluso, me voy al extremo, no solo que lo rechazamos y lo aborrecemos, es algo de la vieja política. Además, ¿qué sentido tendría hacerlo?”.Tras las imágenes de varios de los denunciantes con remeras negras debajo de las identificaciones libertarias, el funcionario tomó distancia y negó que haya dirigentes de La Libertad Avanza involucrados. "Hay un video de ellos cambiándose, poniéndose otra remera. Estaba todo armado”, insistió.