Mauricio Macri volvió a apuntar contra Rodríguez Larreta y Bullrich: "Se dejaron corromper por el ego"

En el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri criticó con dureza a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por "dejarse corromper por el ego y la ambición" y celebró que ya no formen parte del PRO.Con un discurso exaltado, el titular nacional del partido amarillo dedicó varios minutos a cuestionar al gobierno de Javier Milei sobre quien señaló que "ordenando la economía no alcanza" y que "hay que fortalecer las instituciones, hay que ser previsible y recuperar el respeto por el otro".En ese sentido, aseguró que "el PRO está unido y de pie otra vez" y se dirigió a los militantes presentes en el Club 17 de Agosto: "Sé positivamente y hemos hecho autocrítica de que la interna del 2023 fue muy dañina para nuestro espacio", sostuvo en referencia a la pulseada entre el exjefe de Gobierno porteño y la actual ministra de Seguridad por la candidatura a la presidencia, lugar que ganó Bullrich."Los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida. Pero los dos ya no están, ya se fueron", apuntó sobre ambos quienes se alejaron del partido para formar su propio espacio, en el caso de Larreta, y afiliarse a La Libertad Avanza, en el caso de la ministra, en otro demostración de compromiso con el jefe de Estado. "Fuera, fuera, fuera. Mala energía, mala vibra", agregó ante los gritos de la militancia.Luego, destacó que en el PRO existe "una segunda generación hoy representada por Silvia (Lospennato)" y "la tercera con Daro y Rochi, con esa energía joven que hoy representan a miles en todo el país", haciendo mención a Darío Nieto, actual jefe de bloque en la Legislatura porteña, y Rocío Figueroa, vicepresidenta de los jóvenes PRO, quienes integran la lista de Lospennato.Por último, volvió a apuntar sus dardos contra Larreta y Bullrich al definir a los integrantes "de la primera" generación, quienes "no tienen precio y por eso están acá". "Esta lista que armamos me devolvió la esperanza, las ganas de luchar por esta Argentina", sentenció al tiempo que concluyó: "Estamos listos en el PRO para seguir trabajando por ese cambio que soñamos y nosotros iniciamos".