En plena veda electoral por las elecciones porteñas, Mauricio Macri envió un polémico mensaje

Este viernes desde las 8 de la mañana rige la veda electoral por las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces y hasta las 21 del domingo hay una serie de actividades que quedan prohibidas por el Código Electoral. Sin embargo, el presidente del PRO, Mauricio Macri, no se limitó y con un sutil posteo en redes sociales llamó a “votar con el corazón”, mencionando incluso a su candidata, Silvia Lospennato.“Votá con el corazón”, publicó el presidente del PRO junto a un emoji amarillo, color representativo de su partido político, a lo que le agregó dos hashtags: #EsConLospennato y “VotaPRO.En la foto se puede ver solamente el torso de una mujer vistiendo una remera amarilla con un saco azul y un pin de un corazón amarillo del lado izquierdo del pecho. El posteo de Macri fue a las 8:28 de la mañana de este viernes a través de su cuenta personal en la red social X. La misma foto fue publicada por la propia candidata a legislador porteño por el PRO, Silvia Lospennato, pero varios minutos antes, a las 7.50.Incluso, otros políticos del PRO también compartieron la foto, al igual que la candidata, varios minutos antes del inicio de la veda electoral. Entre ellos, el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la diputada nacional María Eugenia Vidal y el ahora secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff.En 2018, la Cámara Nacional Electoral (CNE) creó un registro de sitios web y redes sociales oficiales de candidatos y agrupaciones políticas para evitar violaciones a la veda. Según el Código Nacional Electoral, los candidatos no pueden publicar avisos ni llamar al voto por ningún medio, incluido Internet, desde 48 horas antes de la apertura de los comicios. Se entiende que tampoco podrán realizar declaraciones o publicar propaganda política a través de Twitter, Facebook o Instagram, entre otras, durante la veda.- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.- Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.- Apertura y funcionamiento de locales partidarios (medida vale también para los posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular).- La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las 20 horas del sábado hasta las 21 del domingo.- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.- Prohibición de portar armas.- Desde el viernes y durante el día de la votación estará prohibido portar banderas, distintivos o insignias partidarias.