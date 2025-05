Globant cae: las acciones del unicornio argentino ceden casi 30% tras reportar ganancias números menores a los esperados

Las acciones de Globant se desplomaron un 28,5% este viernes 16 de mayo de 2025 en la bolsa de Nueva York, en lo que representó su mayor caída diaria en años, luego de que la empresa informara resultados del primer trimestre por debajo de las proyecciones del mercado.

En el detalle del reporte, según informó Ámbito, la compañía anunció un beneficio por acción ajustado (BPA) de u$s 1,50, frente a los u$s 1,60 que esperaba el consenso de analistas, y unos ingresos de u$s 611,1 millones, cuando el mercado había proyectado u$s 624,97 millones. Además, la guía para el segundo trimestre estimó ingresos de al menos u$s 612 millones y un BPA de u$s 1,52, cifras inferiores a las previsiones de u$s 641,5 millones y u$s 1,65, respectivamente, y para el año fiscal completo fijó ingresos por u$s 2.464 millones y un BPA ajustado de u$s 6,10, por debajo de las expectativas de u$s 2.636 millones y u$s 6,82.La respuesta de los principales bancos de inversión no se hizo esperar. J.P. Morgan recortó su precio objetivo de u$s 146 a u$s 108 por acción, aunque mantuvo una recomendación de sobreponderar, mientras que Goldman Sachs rebajó su calificación de “compra” a “neutral” y redujo su precio objetivo de u$s 225 a u$s 120.