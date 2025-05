Kicillof trabaja junto al Gobierno nacional para contener los daños del temporal en la Provincia: "el agua que cayó fue equivalente a la de Bahía Blanca"

"Esto fue absolutamente extraordinario. El agua que cayó fue equivalente a la de Bahía Blanca y La Plata", explicó Kicillof, luego de confirmar que a lo largo de tres días se acumularon más de 400 milímetros por las intensas precipitaciones que se observan desde el jueves. En esa línea, advirtió que a pesar de la inmediatez de las medidas, "la situación crítica probablemente se extienda hasta la noche de hoy, y tal vez más".

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires,, remarcó que los"Agradecemos el trabajo conjunto. Acabo de cortar con la ministra Bullrich para ponernos de acuerdo y coordinar las actividades", sostuvo en una conferencia de prensa este mediodía, desde el Comando de Control del Puente 12.Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó que hasta ahora no recibieron "reportes de ninguna persona fallecida", por lo que destacó "el rápido despliegue de bomberos, y la coordinación de las Defensas Civiles de cada municipio" para mitigar las consecuencias del temporal. "Llevamos adelante un montón de rescates de personas sobre la Panamericana y corrientes de los arroyos. Nuestra prioridad es el riesgo de vida", subrayó.Ante el temor de que las lluvias intensas vuelvan a la Provincia, el funcionario informó que "la tormenta se desplazó a la provincia de Entre Ríos". Sin embargo, reforzó las advertencias ante posibles lluvias durante la jornada del sábado, que derivarán con un "frente frío del sur"."Va a seguir cayendo agua sobre los 400 milítmetros que cayeron. Le pedimos a la población que sea respetuosa de las alertas. No deben circular por las rutas", detalló, y agregó: "Cuando llegue el frente frío tendremos mucho viento, que puede generar efectos como voladura de techos, caída de arboles", entre otros.El ministro de Desarrollo provincial, Andrés "Cuervo" Larroque, enumeró los insumos que están movilizando para destinar a los más afectados durante el fenómeno climático, principalmente, donde hay evacuados. "66 mil kilos de alimentos, 3500 colchones, y 3500 frazadas, 5000 bidones de agua y 2500 kits de limpieza", puntualizó. "Desde ayer estamos asistiendo a 30 distritos. Los del interior estan más afectados", explicó Larroque, que además resaltó que la administración puso "a disposición todas las capacidades del Ministerio y del Estado Provincial".El titular de la cartera de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que "el sistema de salud está completamente operativo". Y en esa línea, sostuvo que "el acceso a los hospitales está funcionando", en tanto, "el agua no llegó a perjudicar la atención"."La cuestión sanitaria está contenida", decretó. Sin embargo, explicó también que seguirá el relevamiento en las zonas dañas y que podrían emerger complicaciones a largo plazo. "Lo importante es mantenerse en los hogares y lugares seguros. Sin transitar", cerró.