Escándalo: con una cámara oculta revelaron que Cuneo Libaron ofreció sus servicios, lobby judicial y mediático a un ex agente de la CIA

Una cámara oculta difundida en Argenzuela expuso una serie de ofrecimientos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al exagente de la CIA Tim Ballard, conocido por haber inspirado la película Sonido de Libertad, pero también por haber sido denunciado por abuso sexual por miembros de su propia organización.En la grabación, tomada en el departamento de Ballard en Nueva York, Cúneo Libarona le ofrece su ayuda para lavar su imagen en Argentina y así poder hacer negocios en el país. “Lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Puedo hablar con Rolando, porque soy amigo, y decirle que vamos a ponernos en campaña para que venga Tim y armemos algo lindo”, se lo escucha decir al funcionario de Javier Milei.Tim Ballard es un exagente de inteligencia estadounidense que fundó una organización contra la trata de niños y cuyo relato inspiró la película Sonido de libertad. La película tuvo una función privada en Buenos Aires organizada en el departamento de Fernando Cerimedo, estratega digital del oficialismo. En su paso por Argentina, Ballard participó de operativos como veedor en la provincia de Buenos Aires y tenía intenciones de vender un software de rastreo de redes ilegales al Gobierno libertario.Sin embargo, el New York Times reveló que Ballard fue denunciado por acoso y abuso sexual dentro de su propia organización. A eso se suman sospechas sobre el funcionamiento económico de su fundación. “Su negocio es la guita que le ponen los aportantes a su fundación”, explicó el periodista Mauro Federico en C5N.En otro pasaje del video, Cúneo Libarona le plantea directamente a Ballard una estrategia para reposicionarlo ante la opinión pública y el sistema institucional argentino:“Incluso te digo más. Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos, y de universidades, para que vos cuentes tu historia y la problemática. Los jueces y los legisladores lo tienen que conocer. Te puedo armar reuniones con legisladores. Esto se combate sobre la base de tener conciencia de que esto existe”.Además, el funcionario le contó al exagente que redactó un proyecto de ley con figuras penales inspiradas por la película de Ballard: “Te voy a mandar la semana que viene las figuras penales, los delitos que yo creé. Yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. Empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, el rol que ayuda, el que financia, el que evade... Incluso tiene que haber un tema transnacional. Entonces escribí un modelo que va a ir al Congreso nacional. Estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos”.El material cierra con Cúneo Libarona reiterando su total disposición con el exagente: “Yo te lo escribo y dame un WhatsApp o a quién y se lo mando”, y en ese instante le entrega su tarjeta personal.