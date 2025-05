El Gobierno adelantó que enviará la próxima semana al Congreso el proyecto del "dólar colchón"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno enviará la semana próxima al Congreso el proyecto de ley que permitirá el uso de dólares no declarados en operaciones comerciales sin justificar su origen, con un tope mensual de hasta 50 millones de pesos. La propuesta oficialista también contempla reducir de cinco a dos años el plazo de prescripción fiscal para quienes ingresen a este esquema.“La semana próxima vamos a tener elaborado un proyecto de ley que va a constar de pocos artículos, y que tiende fundamentalmente a elevar los montos de la información que va a demandar ARCA a quienes utilicen esos fondos”, explicó Francos durante una entrevista en Infobae en Vivo.El funcionario además detalló que ese límite se ubicará en los $50 millones mensuales por contribuyente. “Creo que va a ser algo revolucionario que se puedan movilizar estos fondos”, afirmó Francos, quien aseguró que la iniciativa busca destrabar el acceso a bienes como viviendas, vehículos o maquinaria agrícola, sin que el Estado requiera precisiones sobre el origen de los fondos.“Hay mucha gente que quiere entrar a un crédito hipotecario y no tiene ese monto inicial en blanco para comenzar y poder así adquirir un departamento”, ejemplificó. También consideró que este mecanismo facilitará la adquisición de insumos y equipamiento por parte de pequeños productores.En ese sentido, Francos defendió el carácter excepcional de estos ahorros: “No porque la gente no pague impuestos, sino porque compró dólares ilegalmente, fueron al mercado paralelo para tratar de mantener el valor de sus ahorros”. En ese sentido, insistió en que no se trata de evasores sino de personas que “se vieron obligadas a buscar la manera de proteger su dinero”.El jefe de Gabinete destacó que el proyecto incluye garantías para los contribuyentes en términos de privacidad. “La información que se suministre no va a ser revisada”, indicó, en referencia a la nueva ventana prescriptiva de dos años que contempla el texto.También subrayó que la iniciativa no infringe los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de control de fondos, ya que “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte del ARCA”.