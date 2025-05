"Sacá eso ya": Dalma Maradona cruzó al Gordo Dan por una polémica publicación sobre Diego Maradona

Que haces???? SACA ESO YA — Dalma Maradona (@dalmaradona) May 29, 2025

El troll libertario Daniel Parisini, alias "El Gordo Dan", buscó instalar una polémica idea sobre el ídolo popular, a través de sus redes y al subirse a una desafortunada frase de Verónica Ojeda, quien puso en duda la posición que tendría Diego Maradona sobre el gobierno de Javier Milei, algo que, con solo buscar algunas pocas declaraciones del astro del futbol mundial en cualquier entrevista sobre la actulidad del momento, puede inferirse con mucha facilidad. “Instalaron que no lo hubiese querido, pero no sé”, expresó Ojeda, mostrando sus dudas sobre cuál hubiese sido realmente la postura del exfutbolista frente al fenómeno político que representa Milei. Y los trolls libertarios enseguida se subieron a lo expresado por Ojeda y encabezados por Daniel Parisini publicaron posteos de esa barbaridad."Maradona es Milei", puso en X, ex Twitter, el operador Parisini, con una foto donde se lo ve a Diego junto a Javier Milei. Ante ese posteo, Dalma Maradona respondió: "Que haces???? SACA ESO YA". Luego el cruce en la red social prosiguió con Daniel Parisini haciéndose "el gracioso" y otra vez con la hija de Diego poniéndole los puntos al troll libertario.Entre muchas otras declaraciones ideológicas del astro del futbol, através de las cuales se podría inferir con certeza el posicionamiento que podría tener frente al Gobierno libertario, una de las más célebres y recordadas fue puesta en el foco de atención recientemente. Se trata de la frase que enarbolaron sobre todo por los jubilados que se movilizan todos los miércoles en reclamo de la mejora los haberes previsionales y que son golpeados y reprimidos por la policía y los organismos de seguridad que comandan Patricia Bullrich y el presidente"Yo defiendo a los jubilados, cómo no los voy a defender. Nosotros tenemos que ser muy cagones como para no defender a los jubilados... A muerte estoy con los jubilados, porque lo que le hacen es una vergüenza", había dicho el Diez con respecto a la degradación de los haberes de los jubilados que llevaba adelante el ex presidente Carlos Menem, admirado por el actual Jefe de Estado.Asimismo, desde siempre, Diego Maradona se colocó ideológicamente en las más contrapuestas antípodas del pensamiento de ultra derecha, como lo es la actual gestión libertaria. “El Gobierno debería sacarle a los que más tienen, como yo”, expresaba entre tantas otras oportunidades Maradona en una tapa de diario del ’96, donde posaba junto a su familia y abogaba por un Estado intervencionista. Incluso mucho antes, en la década del '80, con el regreso de la democracia, explotaron los grafitis en las paredes de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, y quedó una frase emblemática: "Tiemblen fachos, Maradona es zurdo".Pero sin irse tan lejos en la línea cronológica, una de las imágenes que se volvió meme, frase y remera para un sector de la política y sobre todo para su militancia de base, fue en un móvil que se le realizó en el aeropuerto, en pleno macrismo, cuando Diego le envió un mensaje al entonces presidente Mauricio Macri: “Voy a ser cristinista hasta los huevos”. Dejando claro su apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner y las ideas que su liderazgo representa.