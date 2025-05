"No está desfinanciado": Adorni atacó a los médicos del Garrahan y justificó el ajuste

A través del vocero Manuel Adorni, el Gobierno nacional rechazó el reclamo que los médicos del Hospital Garrahan realizan hace varios días, cuestionó a los profesionales y aseguró que "no está desfinanciado, es una mentira".El funcionario de Javier Milei aseguró en conferencia de prensa que el actual presupuesto es un 10% superior al de 2023, por supuesto que sin contar con la devaluación sin paritaria que en diciembre de ese año ejecutó su gestión, al tiempo que dijo que lo que sucede es que "los recursos están mal utilizados" y "hay una desproporción absoluta entre el personal médico y administrativo”.La voz oficial del Gobierno, que no venía existiendo, sobre el tema Garrahan fue hacer piruetas para no admitir el ajuste de la Casa Rosada sobre la salud pública. Lo que hizo el legislador electo fue denunciar que el problema del hospital es que hay mayor cantidad de personal jerárquico que médicos de planta, con un burdo intento de congraciarse con los trabajadores al defender el reclamo salarial que no atiende su espacio político.“El reclamo de los profesionales de la salud es entendible en la Argentina. Es un país donde hace mucho tiempo los médicos deberían ganar más, como los policías y los docentes”, planteó Adorni en su conferencia habitual desde Balcarce 50, donde no dio a conocer ninguna propuesta oficial para mejorar los salarios.Ayer el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto. Según los gremios, hay un atraso salarial significativo, al punto de que los residentes, por ejemplo, ganan alrededor de $700.000 al mes.“Los médicos deben ganar más pero detrás de esto siempre algún vivo quiere mantener un privilegio”, contestó Adorni, pero contraargumentó que la huelga de los trabajadores tiene que ver con la inminente implementación de un “sistema biométrico” para controlar el ingreso de los trabajadores.Según datos que ofreció el vocero, el hospital cuenta con el 59% de su staff con cargos jerárquicos, que desglosó en 953 empleados administrados y “solo” 478 médicos de planta. “Es insólito que el presupuesto de sueldos administrativos supere a todo el cuerpo médico”, dijo y acusó a la gestión del Frente de Todos de crear 1200 empleos nuevos. Incluso el Gordo Dan, uno de los tuiteros más seguidos por el ecosistema digital libertario, fue enfermero del Garrahan.“El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados. Hoy se está ordenando y priorizando el servicio”, concluyó el vocero.Por el desfinanciamiento crónico y los salarios bajo la línea de pobreza los profesionales que están altamente capacitados no pueden seguir trabajando en estas condiciones. Según Rita Fernández, pediatra del Garrahan e integrante de Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), desde diciembre de 2023 hubo renuncias de aproximadamente 200 profesionales “buscando otros proyectos laborales en medicina privada” y que, en este contexto, es muy difícil sostener la atención porque, además, hay profesionales que se jubilan y “no se reponen los cargos”.“Estamos atendiendo las urgencias, los pacientes internados y explicándole a los papás que los casos que no son urgentes tienen que ser vistas en otra institución o acá, pero más adelante. Discriminamos las patologías que realmente sí merecen la atención del hospital, que es de alta complejidad y que no pueden ser resueltas en otro lado, de las patologías que son de baja complejidad, donde el paciente no corre riesgo. La mayoría de los papás comprende la situación y apoya al hospital”, concluyó Fernández.