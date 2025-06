Residentes del Garrahan aseguran que no recibieron ninguna oferta

📢 ACLARACIÓN IMPORTANTE

Ante la información que circuló en redes, queremos comunicar que NO RECIBIMOS ningún aumento, ni tampoco hubo propuestas concretas ni reuniones formales con el Ministerio de Salud.

Seguimos esperando respuestas.#FuerzaGarrahan 💜 pic.twitter.com/fqJWRWCtie — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) June 2, 2025

Continúa el conflicto en el Garrahan. Residentes del centro pediátrico aclararon que no recibieron ninguna oferta formal."Ante la información que circuló en redes, queremos comunicar que NO RECIBIMOS ningún aumento", sostuvieorn en una publicación de X.Y agregaron: "Tampoco hubo propuestas concretas ni reuniones formales con el Ministerio de Salud".La administración del Hospital Garrahan anunció este fin de semana un aumento salarial que llevaría los sueldos de los médicos residentes a $1.300.000 a partir de julio. Sin embargo, los trabajadores exigen una oferta formal.“La publicación no está firmada por nadie, no me parece un canal oficial”, sentenció Azul Santana, médica residente de primer año en pediatría. En diálogo radial, remarcó que “el empleador real es el Ministerio de Salud, no el hospital”, y aclaró que hasta el momento no recibieron “ninguna oferta ni propuesta oficial como para responder”.Desde las 18 horas, llevan a cabo una manifestación en el Obelisco bajo el lema “velas violetas por el Garrahan”, en defensa de sus condiciones laborales y del sistema público de salud.