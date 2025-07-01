Gabriel Boric repudió el violento episodio entre la barra de Independiente y la hinchada chilena en Avellaneda

Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas.  Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

El presidente de Chile, Gabriel Boric, repudió los violentos incidentes ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda y anunció que autorizó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a que "se dirija personalmente a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U, como al hospital donde se encuentran los heridos", con objeto de "garantizar la seguridad" de sus compatriotas.“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, enfatizó.El partido que duró solo 48 minutos en el estadio Libertadores de América se descontroló cuando la hinchada del equipo chileno comenzó a arrojar objetos desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban los fanáticos del Rojo. La barra de Independiente respondió con graves agresiones hacia los pocos rivales que permanecían en el estadio, desde corridas y amenazas hasta golpes con objetos contundentes. Por su parte, la seguridad presente en el estadio se asbtuvo de intervenir.El violento episodio quedó plasmado en distintos videos que generaron repudio, tanto por parte de la ciudadanía chilena, como de la argentina. Una de las imágenes más impactantes fue la de un seguidor de la Universidad de Chile, que terminó cayendo desde lo alto de la tribuna, unos cuatro pisos, aproximadamente. Además, quedó registrado el momento en que un fanático del club de Avellaneda golpeó y nockeó a un menor de edad, luego de golpearlo reiteradas veces.Al momento, ningún funcionario provincial, ni del Gobierno de la Nación, se pronunció al respecto. Únicamente declaró Néstor Grindetti, presidente de Independiente que, a contramano del repudio público a Independiente, criticó el accionar de los hinchas chilenos y calificó la situación como “repudiable” por el destrozo que realizaron en los baños del estadio.Tras los incidentes, la Conmebol confirmó la cancelación del partido y derivó el caso a sus órganos judiciales. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales, dicho encuentro queda cancelado”, explicaron.La entidad sudamericana detalló que los informes de veedores, imágenes y reportes de seguridad serán analizados por la Unidad Disciplinaria para determinar sanciones y decidir qué equipo avanzará a la siguiente instancia. “Una vez que se recolecten todas las pruebas y se emitan los descargos de ambos clubes, la Unidad Disciplinaria analizará todo el material y decidirá una eventual sanción”, agregaron.