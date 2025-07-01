21.08.2025 / VIOLENCIA

Gabriel Boric repudió el violento episodio entre la barra de Independiente y la hinchada chilena en Avellaneda

El presidente de Chile calificó los hechos como “inaceptables” y ordenó que su embajador asista a los heridos. Conmebol canceló el partido y derivó el caso a su tribunal disciplinario. Al momento, se registraron diez heridos y noventa personas permanecen detenidas.





El presidente de Chile, Gabriel Boric, repudió los violentos incidentes ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda y anunció que autorizó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a que "se dirija personalmente a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U, como al hospital donde se encuentran los heridos", con objeto de "garantizar la seguridad" de sus compatriotas.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, enfatizó. 



El partido que duró solo 48 minutos en el estadio Libertadores de América se descontroló cuando la hinchada del equipo chileno comenzó a arrojar objetos desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban los fanáticos del Rojo. La barra de Independiente respondió con graves agresiones hacia los pocos rivales que permanecían en el estadio, desde corridas y amenazas hasta golpes con objetos contundentes. Por su parte, la seguridad presente en el estadio se asbtuvo de intervenir. 



El violento episodio quedó plasmado en distintos videos que generaron repudio, tanto por parte de la ciudadanía chilena, como de la argentina. Una de las imágenes más impactantes fue la de un seguidor de la Universidad de Chile, que terminó cayendo desde lo alto de la tribuna, unos cuatro pisos, aproximadamente. Además, quedó registrado el momento en que un fanático del club de Avellaneda golpeó y nockeó a un menor de edad, luego de golpearlo reiteradas veces. 



Al momento, ningún funcionario provincial, ni del Gobierno de la Nación, se pronunció al respecto. Únicamente declaró Néstor Grindetti, presidente de Independiente que, a contramano del repudio público a Independiente, criticó el accionar de los hinchas chilenos y calificó la situación como “repudiable” por el destrozo que realizaron en los baños del estadio. 



Comunicado de la CONMEBOL

Tras los incidentes, la Conmebol confirmó la cancelación del partido y derivó el caso a sus órganos judiciales. “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales, dicho encuentro queda cancelado”, explicaron.

La entidad sudamericana detalló que los informes de veedores, imágenes y reportes de seguridad serán analizados por la Unidad Disciplinaria para determinar sanciones y decidir qué equipo avanzará a la siguiente instancia. “Una vez que se recolecten todas las pruebas y se emitan los descargos de ambos clubes, la Unidad Disciplinaria analizará todo el material y decidirá una eventual sanción”, agregaron.
 

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

3

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

4

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

5

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

Más notas de este tema

Chiqui Tapia y el ministro de Seguridad bonaerense anunciaron el regreso de los hinchas visitantes al fútbol argentino

17/07/2025 - Política y Fútbol

Chiqui Tapia y el ministro de Seguridad bonaerense anunciaron el regreso de los hinchas visitantes al fútbol argentino

La Justicia sancionó a All Boys por antisemitismo en el partido contra Atlanta

04/07/2025 - CONSECUENCIAS

La Justicia sancionó a All Boys por antisemitismo en el partido contra Atlanta

Lisandro Martínez cuestionó la fragmentación de la población: ¿Cómo no podemos tirar todos para el mismo lado?

01/07/2025 - PRONUNCIAMIENTO

Lisandro Martínez cuestionó la fragmentación de la población: ¿Cómo no podemos tirar todos para el mismo lado?

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.