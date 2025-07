El feminismo quilmeño repudió el accionar "misógino y mafioso" de Milei, Espert y Bullrich

Luego del escándalo que se vivió en Diputados entre Espert y miembros femeninos de Unión por la Patria (UxP) que llevó a levantar la sesión especial, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo público su repudio y el del colectivo feminista de ese distrito en un comunicado oficial difundido por redes sociales, donde denuncian la "persecusión política que responde a los intereses del poder económico y mediático".Además, apuntaron a que el "Partido Judicial" y la policía federal respaldan el accionar del Gobierno de. "Nos muestra nuevamente que el ensañamiento es contra las mujeres militantes y peronistas", señalaron.El mensaje viene después de la detención de la Secretaria General del PJ quilmeño Eva Mieri al quedar inserta en una causa "impulsada por Espert y Sandra Arroyo Salgado", según enfatizan, la misma dupla "que mantiene detenida desde hace una semana a Alexia (Abaigar) en Ezeiza, junto a otros compañeros", esta última, retenida por haber participado también de la ofensiva en la casa del dipuado libertario."Este Gobierno junto al aparato del Estado persigue a las mujeres que no temen enfrentarlo", advirtió el texto. En esa línea, se remitió a la causa contrapara ilustrar el modus operandi. "No es casualidad, es parte de una avanzada que busca disciplinar a la dirigencia política", lanzó Quilmes Feminista, que calificó a Patricia Bullrich, José Luis Espert, Javier Milei y Sandra Arroyo Salgado de "cagones, misóginos y mafiosos".Para cerrar, el colectivo remarcó que se mantiene en "estado de alerta" en defensa de sus derechos y la democracia. "No nos quieren movilizadas, nos quieren dóciles", asentaron. Y cerró: "Somos millones las y los que no aceptamos esta persecusión ni el intento de silenciarnos. Libertad ya a los rehenes de Bullrich, Espert y Arroyo Salgado".