Una década del Ni Una Menos: un femicidio cada 30 horas en lo que va de 2025, 40% de ellos dentro del seno intrafamiliar

Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito "MenstruAR”.



Los 13 programas que eliminamos son:

1. Menstruar.

2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.… — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) May 16, 2025

A diez años de la creación delpor parte del colectivo de mujeres movilizada por los 235 femicidios registrados en 2015 y cuyo reclamo se elevó a la superficie tras el asesinato de la adolescente de 14 años Chiara Paez, las políticas destinadas a preservar la integridad de las femeneidades va en deceso y, en consecuencia, los datos empeoran.La información relevada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expone que el 40% de los casos de femicidio en Argentina, sucede por parte de "una pareja o familiar", mientras que, "esto es así en el 2% de asesinatos de varones", extrayendo datos del Ministerio de Seguridad.En esa línea, en el año 2015, al momento de fundarse esta "marea" que todos los 3 de junio se reúne frente al Congreso de la Nación, la Corte Suprema había detectado 235 femicidios. En 2024, se elevaron a 247, es decir, un asesinato cada 39 horas en todo el país. En la actualidad, el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló 94 casos entre el 1° de enero y el 29 de abril, traducidos en un asesinato cada 30 horas por motivos de género."Decir que la violencia bajó porque bajaron los homicidios es incorrecto", afirmaron desde ELA, apelando a que no se contemplan los femicidios como tal, y que por ende, "la Justicia registra una causa (como femicidio) si hay indicios de violencia de género, antecedentes de abuso o dominación, agresiones, ensañamiento o violencia sexual".Asimismo, la realidad tampoco indica una baja de la violencia, en tanto, los datos del Equipo no son alentadores. "El 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez por su pareja o ex pareja", detallaron.Desde Ahora Que Sí Nos Ven hicieron énfasis en que el 21% de las víctimas realizó al menos una denuncia ante la Justicia, y el 17% ya contaba con medidas de protección insuficientes. Además, cuatro femicidas pertenecen a fuerzas de seguridad.Lo último trasluce la degradación de las políticas en materia de género durante el último tiempo. Desde diciembre de 2023, no solo se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sino que además, se vació la línea 137 que ofrecía atención directa y acompañamiento a personas que sufrieron violencia familiar y/o sexual.El organismo conducido por Mariano Cúneo Libarona arrasó sobre trece programas en el último mes, entre ellos, el Menstruar, Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’, Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’, entre otros más.A pesar de los recortes presupuestarios y de personal, que en febrero superó los 80 despidos, la línea 144 permanece activa las 24 horas los siete días a la semana. Esta, brinda apoyo y seguimiento por parte de profesionales a personas que experimentaron o experimentan violencia de género.