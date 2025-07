Los gobernadores que no asistirán al acto encabezado por Milei en Tucumán por el Día de la Independencia

A dos días de la convocatoria de la Casa Rosada al acto del 9 de Julio en Tucumán que encabezará el presidente, algunos gobernadores avisaron que no asistirán, mientras otros evalúan hasta último momento su participación por el malestar con el Gobierno nacional y los problemas de agenda. Entre las ausencias confirmadas se cuentan los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego y La Pampa, quienes ya habían rechazado el Pacto de Mayo el año pasado.A ellos se suman el santafesino Maximiliano Pullaro y el mendocino Alfredo Cornejo. El primero se encuentra en un viaje oficial por Estados Unidos y el segundo adujo razones logísticas y la coincidencia con actividades oficiales en su provincia, entre ellas un desfile por el Día de la Independencia. Ambos habían sido invitados formalmente, pero anticiparon que no llegarán a Tucumán.También se mantiene en duda la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras el quiebre de la negociación que mantenía con el oficialismo para un acuerdo electoral en su provincia. En ese contexto, el mandatario radical todavía no confirmó si participará del acto ni de la vigilia en la Casa Histórica.Por fuera de los mandatarios ya mencionados, hay otros gobernadores considerados aliados o dialoguistas que manifestaron sus reparos por la convocatoria a último momento. En algunos casos señalaron que tenían previstas actividades propias en sus provincias y cuestionaron el escaso margen para reorganizar las celebraciones locales por la fecha patria.Los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Hugo Passalacqua de Misiones, hicieron consultas a Tucumán sobre los detalles de la ceremonia, pero no definieron públicamente si viajarán. Desde sus entornos reconocieron que la relación con la Casa Rosada atraviesa un momento de tensión, en particular por el debate en el Congreso por el reparto de fondos y la falta de avance en las obras públicas.Otro motivo de malestar que pesa en la decisión de varios mandatarios es la percepción de destrato por parte del Gobierno nacional en el marco de las negociaciones políticas recientes. A esto se suma la presión en algunas provincias por candidaturas locales impulsadas desde el oficialismo, lo que alimenta el clima de distancia con el Ejecutivo.Hasta el martes por la noche no se esperan definiciones finales sobre el listado completo de gobernadores que acompañarán al Presidente en Tucumán. Desde la organización del acto confirmaron que la ceremonia comenzará cerca de la medianoche del martes y que el Presidente arribará a la provincia alrededor de las 22 horas, mientras se mantiene la expectativa por las confirmaciones de último momento. A eso se añade que, al momento, se desconoce si la vicepresidenta, Victoria Villarruel, estará presente, producto también de las rispideces que resquebrajaron el vínculo entre la última y el primer mandatario.En medio del malestar creciente, los gobernadores lograron unificar posturas en el marco de reuniones realizadas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde acordaron impulsar un proyecto común para obtener mayores fondos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.La iniciativa fue presentada en el Congreso y avanzará en su debate en el Senado, a pesar de que en la Casa Rosada se estimaba que no llegaría a esa instancia. Al respecto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó: “Nosotros hicimos más ajuste que la Nación”, en respuesta a las críticas del oficialismo sobre el manejo fiscal de las provincias.