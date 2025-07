Juicio por YPF: la Corte de Apelaciones suspendió por una semana la entrega de las acciones de la empresa

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió este martes suspender, al menos por una semana, la ejecución de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. La medida, de carácter “administrativo y temporal”, frena los efectos del fallo emitido por la jueza Loretta Preska el pasado lunes, y da margen a la defensa argentina para continuar su estrategia judicial en el marco de un proceso de apelación aún abierto.La resolución llegó tras una jornada de conversaciones entre las partes y el tribunal, y fue motivada por el pedido formal de la defensa del Estado. En paralelo, la Corte dispuso un calendario preciso: el fondo demandante, Burford Capital, deberá presentar su oposición antes del jueves 17 de julio, mientras que la Argentina tendrá tiempo hasta el martes 22 para responder. Luego, un panel de tres jueces evaluará si otorga una suspensión más extensa durante el tiempo que demande la apelación principal.El fallo original había sido dictado el 30 de junio por Preska, quien le dio a la Argentina apenas tres días hábiles para transferir las acciones de YPF a una cuenta custodiada por The Bank of New York Mellon Corporation. Al rechazar el pedido argentino de postergar la medida, la magistrada cuestionó que ya se le había concedido anteriormente una suspensión "sin requerir fianza”. Sin embargo, el equipo jurídico del Estado insistió con nuevas presentaciones ante instancias superiores.Desde el Gobierno argentino sostienen que la orden judicial contradice el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios básicos de cortesía internacional. Además, argumentan que la expropiación de YPF fue una medida soberana enmarcada en el interés público, y recordaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en su momento una declaración de interés favorable al país.La suspensión administrativa no implica una resolución definitiva, pero representa un alivio parcial. Por ahora, Argentina evita ejecutar una transferencia valorada en unos 16 mil millones de dólares, que implica la pérdida del control estatal sobre la petrolera. En el corto plazo, el resultado dependerá de la decisión que adopte el panel de la Corte del Segundo Circuito tras analizar los escritos.El juicio, que lleva años de trámite en la justicia de Nueva York, se intensificó tras el rechazo de Preska a la última apelación argentina. Aun así, los abogados del Estado reafirmaron su intención de agotar todas las instancias posibles, incluida una eventual presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos si el fallo en segunda instancia no resulta favorable.