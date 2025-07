Cúneo Libarona prorrogó por tres meses las reformas del Código Penal en Comodoro Py

Mediante un comunicado oficial, el Gobierno nacional anunció que la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py se aplaza hasta el 10 de noviembre. Aunque la norma debía entrar en vigencia el 11 de agosto, el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, tomó la decisión tras los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, que advirtió que no contaba con los recursos necesarios para investigar causas complejas.La reforma que consideran pendiente en Buenos Aires ya rige en jurisdicciones como Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y General Roca, donde fue implementada con resultados considerados positivos por el Ejecutivo. A pesar de eso, en la Ciudad Autónoma el nuevo sistema acusatorio, que otorga al Ministerio Público Fiscal un rol central en la investigación de delitos como narcotráfico, lavado de dinero, contrabando y trata de personas, fue resistido por fiscales y jueces que señalaron problemas edilicios, falta de personal y limitaciones tecnológicas.Desde la cartera de Justicia cargaron contra la que llaman "casta política y judicial” por haber dilatado la aplicación del sistema durante más de una década. Aunque reconocieron que hoy existen carencias materiales, advirtieron que estas “no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente” y aseguraron que el nuevo plazo de tres meses será “excepcional e impostergable”.Los cuestionamientos más duros llegaron desde los propios funcionarios judiciales de Comodoro Py, que calificaron la entrada en vigencia como “intempestiva” y alertaron sobre posibles consecuencias negativas en la tramitación de causas sensibles. El nuevo esquema exige una reorganización completa del trabajo judicial: desde los espacios físicos hasta los recursos humanos y los sistemas informáticos.A pesar de la prórroga, el Ministerio enfatizó que la implementación no tendrá marcha atrás. “No admite retrocesos”, señalaron. Afirmaron también que la reforma apunta a “remover obstáculos políticos y corporativos” y garantizar “plena coordinación entre los tres poderes del Estado”.“La ciudadanía exige una Justicia transparente, ágil y eficaz; la ley debe ser aplicada. Este Gobierno no va a aceptar que se posterguen los cambios que el país necesita”, cerró el mensaje. Por ahora, los cronogramas de implementación en Corrientes y Resistencia seguirán sin modificaciones.