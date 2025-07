Dos consultoras develaron que la imagen de Milei cayó en julio: perdió el primer puesto a mejor Presidente de la región

La imagen del presidentesufrió un nuevo retroceso en julio, según coinciden dos encuestas de consultoras privadas. Por un lado, CB Consultora lo ubicó por debajo de los presidentes de Uruguay y Brasil en su tradicional ranking regional, mientras que Analogías reveló un creciente deterioro de su apoyo interno, cruzado por el escepticismo sobre los efectos reales del ajuste.Ambas mediciones reflejan un cambio de clima, puesto que el respaldo inicial empieza a evaporarse, mientras crecen la frustración y el malestar social, y gran parte de eso tiene que ver con los modos que utiliza el mandatario para comunicarse, tanto a su militancia como delante de ámbitos diplomáticos; y elDe acuerdo al relevamiento de CB, Milei cayó del primer al tercer puesto entre los presidentes de Sudamérica. Pasó de tener una imagen positiva del 53,5% en junio al 49,5% en julio. Lo superaron Yamandú Orsi (Uruguay), con 50,3%, y Lula da Silva (Brasil), con 49,8%. En el caso del mandatario argentino, el descenso fue acompañado de un aumento en la percepción negativa, que alcanzó el 47,9%, una de las más altas del listado a diferencia de sus pares, cuya imagen va en ascenso.Pero el dato más inquietante para el Gobierno surge del informe de Analogías, que da cuenta de un declive sostenido en la imagen presidencial a nivel nacional. Entre el 12 y el 14 de julio, la consultora entrevistó a 2.818 personas y encontró que más del 50% considera que el sacrificio de estos meses no está resolviendo los problemas económicos mientras que, solo un 33,6% cree lo contrario, y el 16,1% no sabe o no contesta.Desde el centro de comunicaciones de Analogías, explicaron que “el orden macroeconómico logrado por el gobierno todavía no llega al bolsillo de los trabajadores y los asalariados”. La privada, analiza que el programa libertario muestra señales de agotamiento político porque, si bien ha generado un cambio de rumbo, los beneficios concretos no aparecen. “La incertidumbre es alta porque los resultados no llegan”, remarcaron.Esa desilusión también se refleja en la percepción de la imagen presidencial. Según el desagregado de Analogías, un 32,5% califica la figura de Milei como “muy mala”, y otro 17,2% la considera “mala”. Solo un 18,2% tiene una opinión “muy buena”, mientras que el 26% restante la evalúa como “buena”.A esto se suma un rechazo creciente a su estilo personal. La misma consultora detectó una fuerte reprobación a su forma de comunicar, tildada de “violenta” por un sector significativo de la población (73,3%). Aunque sigue apelando a la confrontación como herramienta política, ese método parece generar más desgaste que fidelización. “Recibe una gran reprobación de parte de la opinión pública”, señalaron desde Analogías.Finalmente, el informe advierte sobre otro fenómeno preocupante para el oficialismo: la desafección política. Casi un 17% de los encuestados aseguró que no irá a votar en los próximos comicios, y un 10% adicional dijo que es poco probable que lo haga. El desencanto no se concentra solo en el electorado opositor, sino que alcanza también a votantes libertarios.