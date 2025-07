Doble discurso de los Milei: cinco de cada diez candidatos libertarios son empleados públicos

La provincia de Buenos Aires celebrará el próximo 7 de septiembre las elecciones legislativas que por primera vez serán desdobladas de las comicios nacionales y cuentan con un particular detalle dentro de La Libertad Avanza (LLA): casi la mitad de los candidatos distribuidos en las ocho secciones electorales son empleados públicos.El dato surge de una investigación elaborada por Ámbito donde detalla que en los distintos distritos bonaerenses, 33 de los 69 candidatos titulares que propuso LLA para la Legislatura bonaerense son trabajadores que se desempeñan en organismos como ANSES, PAMI y el Ejecutivo Nacional. Lo curioso es que el partido libertario surgió bajo el lema de combatir "la casta" y achicar el Estado.Eso no es todo: aparecen algunas rarezas en las listas, que podrían terminar con impugnaciones de algunas candidaturas. Uno de los principales ejemplos es el de Hao Yuan Lan y Fernanda Coitinho, quienes aparecen en la lista de la Sexta Sección Electoral pero pertenecen a otra. Yuan Lao a San Martín (Primera), mientras que Coitinho fue candidata a concejal en Almirante Brown (Tercera), detalla la investigación.En concreto, la sección electoral con mayor empleados públicos es la Segunda, con nueve de once candidatos en las listas. En ella predominan PAMI y ANSES, pero también aparecen integrantes del Gobierno nacional, como son los casos de Pablo Morillo (Ministerio de Economía) y Ana Petrocini (Ministerio de Relaciones Exteriores).El caso más llamativo es el de Lorena Bincaz que había sido designada jefa de la ANSES en la región de Mar del Plata, que pertenece a la Quinta Sección, y el de Ruddy Ziegler, que aparece como empleado de ANSES en la delegación Junín (Cuarta). Después, se encuentra Ángel Torrano, contratado también por PAMI Junín.La otra sección con más empleados públicos es la Tercera con siete. Allí se destacan Nahuel Sotelo Larcher, contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Vanesa Viviana Gioia, quien tuvo a su cargo, como jefa de Administración, el cese de 1600 empleados públicos en Vialidad Nacional. Gioia es la esposa del titular de los senadores bonaerenses libertarios, Carlos Curestis, socio político de Miriam Niveyro, una de las laderas de Pareja, detalla la investigación de Ámbito.En la Tercera Sección aparece la figura de Luis Ontiveros. Hombre de confianza de Sebastián Pareja y nombre clave cada vez que se oficializan nombramientos en, por caso, PAMI o ANSES en La Matanza. También están Gastón Corti, secretario de Desarrollo Académico de la Ciudad de Buenos Aires, y Sheila Irene Adano, asesora legislativa. Cierra Norma Silvia Mazzamuto, contratada por la oficina de PAMI Lanús.Por otro lado, en la Cuarta Sección, encabeza Gonzalo Darío Cabezas, director nacional de Relación con los Municipios en el Gobierno nacional. Le siguen Ignacio Grego, contratado para prestar servicios en el Centro de Atención Personalizada Carlos Tejedor, que depende de Chivilcoy. En el quinto lugar surgió el nombre de Gustavo Emilio Bories, secretario legislativo del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen.La sección en la que menos se da esta constante es la Quinta, donde pesa fuerte el intendente de Mar del Plata nacido en San Isidro, Guillermo Montenegro. Allí, el tercer candidato a senadores es Matias Miguel De Urraza, actual prosecretario de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados bonaerense.