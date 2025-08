Maximiliano Bondarenko, el candidato libertario que construyó su casa sobre terrenos ilegales

Maximiliano Bondarenko, excomisario y candidato a diputado por La Libertad Avanza, vive en casas construidas en terrenos usurpados en City Bell , según contó Página 12.El periodista Raúl Kollmann describió que en un lote intermedio, también usurpado, construyeron una pileta y una cancha de fútbol que comparte con Manuel Ortíz Valenzuela, el policía retirado que promovió un complot en la provincia de Buenos AiresBondarenko, que se postula en la Tercera Sección Electoral, inició el juicio para legalizar la usurpación en 2011, pero nunca hubo resoluciónEl excomisario usurpó la parcela 8A y la parcela 7A, que es la que comparte con el policía retirado y en la que está la pileta y la cancha de fútbol.“De acuerdo a la denuncia, Bondarenko le dijo a su amigo Ortíz Valenzuela que se quede con otros terrenos más, aledaños a su casa. De esa manera se quedó con las parcelas 3A y 2A y comparte con Bondarenko la 7A. El uniformado recurrió a otro uniformado, el comisario Candia, que es abogado, para iniciar el juicio de prescripción adquisitiva o usucapión. Como uno tiene que demostrar que lleva años en el lugar, Ortíz Valenzuela presentó como testigos a Bondarenko y a su pareja, Gisela Noemí Da Silvia. Ambos declararon -falsamente- que Ortíz Valenzuela vive en el lugar desde 1990”, contó en el artículo Raúl Kollmann. Sin embargo, imágenes satelitales indican que Bondarenko empezó a vivir en los lotes usurpados en 2013, porque antes no había ninguna construcción. En el caso de Ortíz Valenzuela no parece haber nada construido antes de 2017.A su vez, consideró: “Según parece fue una devolución de favores porque Ortíz Valenzuela habría sido testigo de Bondarenko en el juicio que empezó en 2011 y que no tuvo resolución. O sea, testigos cruzados”.Una denuncia anónima, presentada ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, señala que en el lote compartido se realizó el famosos asado el 11 de julio del que participaron 24 policías, algunos en funciones y con cargos jerárquicos.