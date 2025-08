Fernando Espinoza repudió el veto de Milei que afecta a los jubilados: Es fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó su rechazo al veto presidencial sobre la ley que establecía una actualización de las jubilaciones y la prórroga por dos años de la moratoria previsional. A través de sus redes sociales, acusó a Javier Milei de tomar medidas regresivas que perjudican a los sectores más vulnerables.“Con su veto, Milei les niega un aumento a nuestros jubilados que sufren el ajuste salvaje de su gobierno, la quita de medicamentos gratuitos, aumentos de más del 1.000% en los servicios y alimentos y un bono congelado”, escribió Espinoza. También criticó la decisión del Presidente de dejar sin efecto la ley que prorrogaba la moratoria que permite jubilarse a quienes no llegaron con los aportes necesarios por no haber tenido trabajo formal.A su vez, el jefe comunal sostuvo que el Gobierno nacional “desconoce la emergencia en discapacidad” al vetar otra norma que había sido sancionada por el Congreso ante la crisis del sector, y afirmó que esas decisiones revelan una lógica que “castiga a los más débiles” mientras favorece a grupos económicos concentrados.“Milei es fuerte con los débiles y débil, muy débil, con los fuertes, esos pocos para quienes gobierna, esos para los que siempre hay plata”, señaló. Según Espinoza, el oficialismo prioriza “la bicicleta financiera”, la fuga de divisas y “el remate de los recursos del país” en perjuicio de los sectores trabajadores y los jubilados.En ese marco, llamó a responder en las urnas, de cara a los comicios legislativos que se realizarán el 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, y los nacionales, el 26 de octubre. “Hay que vetar a Milei con el voto”, sostuvo, al tiempo que enumeró una serie de problemas que afectan cada vez más a los argentinos: “Pérdida del trabajo, caída de los salarios, alquileres impagables, comida y remedios inaccesibles, la imposibilidad de viajar en colectivo, de pagar educación, salud, la luz, el gas y el agua”, remarcó.“La vida cotidiana de los argentinos ya no puede soportar más estar cada vez peor”, concluyó el intendente, en línea con el rechazo de la oposición y, principalmente, de Fuerza Patria, la lista en la que convergen las distintas ramas del peronismo para competir en las legislativas.