Los congresistas son trogloditas: Diputados libertarios preparan la defensa del veto

Diputados de La Libertad Avanza se reunieron este martes para trazar la estrategia parlamentaria con la que buscarán blindar el veto que firmó el presidente Javier Milei a las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad. “Acompañamos al Presidente, sí. Esa es la realidad, y me sorprende que a la gente le llame la atención. Vamos a acompañar a Javier. La gente que votó a Javier en la provincia de Santa Fe votó por este modelo de país", expresó la diputada Rocío Bonacci..Por su parte, la marplatense Juliana Santillán fue tajante al ser consultada sobre la intención de blindar el veto de Milei: "Por supuesto. Responsabilidad fiscal. Es lo que hay que hacer". Mientras que, Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó que "algunos congresistas (sic) no tienen idea de lo que son las cuentas fiscales, los 257 en su mayoría son trogloditas", al referirse a los integrantes de la Cámara baja."Lamentablemente se tuvo que recurrir al veto. Si fuera el mapa legislativo más razonable, y no fueran justamente los que fueron los engranajes y los artífices de la decadencia argentina, de las jubilaciones, los hospitales, los discapacitados... El tema de las retenciones es otra discusión, que también habla de la propiedad privada. Gente a la que le están afanando recursos hace años", sostuvo Benegas Lynch en diálogo con C5N."Todo se trata de volver a devolverle la vida a los argentinos, los sueños y su esfuerzo. El esfuerzo de los jubilados, de tantos años, va por el camino que estamos transitando. El de retenciones es otro andarivel que le pasa exactamente lo mismo", concluyó.