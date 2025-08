Caso $LIBRA: sospecha por el hallazgo de fotografías de Hayden Davis en Argentina

#CasoLIBRA | Alconada Mon reveló videos e imágenes inéditas sobre la gira que realizó Hayden Davis por Argentina, durante la que tomó contacto directo con autoridades provinciales para discutir temas relacionados con energía, litio y tecnología. pic.twitter.com/tasd6Yg3Cp — Política Argentina (@Pol_Arg) August 6, 2025

Nuevas imágenes y registros confirman que Hayden Mark Davis, impulsor de la fallida criptomoneda $LIBRA, estuvo en Argentina durante noviembre del año pasado, tres meses antes del lanzamiento de la caída del token. La aparición de fotografías y videos inéditos permitió ver que su gira incluyó visitas a distintas provincias y una reunión en la Casa Rosada, la primera, previo a la que le seguiría el 30 de enero de este año.Davis llegó a Buenos Aires acompañado por una comitiva integrada por empresarios extranjeros y locales. Durante su estadía, recorrió oficinas comerciales en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, desde donde planeaba lanzar un proyecto de banca digital basada en blockchain. También, según pudo saber el periodista Hugo Alconada Mon, manifestó interés en desarrollar un sistema de tokenización de activos con una "canasta" de pesos, dólares y criptomonedas.El itinerario del empresario incluyó escalas en Vaca Muerta (Neuquén), Tierra del Fuego, Salta y Paraguay. Según los registros, ingresó a la Casa Rosada el 21 de noviembre junto a Glenn Brooks Heard y Mauricio Novelli, con autorización de la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei. Si bien, esa reunión no figura en el Registro de Audiencias, sí está en los registros de ingreso a los que accedió la prensa mediante un pedido de acceso a la información.Intereses en minería y blockchainDurante el viaje, Davis y su entorno mantuvieron encuentros con funcionarios provinciales y empresarios, enfocados en sectores como energía, minería, petróleo y criptomonedas. En Salta, parte de la delegación se reunió con el titular de Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA (REMSA), Alberto Castillo, quien confirmó que se abordaron temas vinculados al litio, la energía solar y otros minerales estratégicos y hasta participó de un almuerzo con referentes políticos locales. En Tierra del Fuego, las actividades siguieron un patrón similar, según demuestran las imágenes difundidas que muestran a Davis y su equipo durante reuniones con autoridades y visitas a zonas de interés económico.De regreso a Buenos Aires, la comitiva se hospedó en el hotel Four Seasons. Allí se elaboró un borrador de acuerdo de asociación que incluía a Davis, al organizador del evento Tech Forum, Mauricio Novelli, y a Sergio Morales, actual asesor en criptomonedas en la CNV. El texto, fechado el 20 de noviembre, fue presentado como parte de un posible acuerdo con respaldo del entorno presidencial, aunque ese documento no fue oficializado públicamente.Horas después de ingresar a Casa Rosada, los integrantes de la comitiva participaron de una celebración en el mismo hotel. Según dos fuentes consultadas, afirmaron que el presidente Javier Milei habría firmado un documento de apoyo al proyecto cripto. aunque, al momento, se desconoce la existencia y el contenido oficial de ese documento.En las semanas siguientes, Hayden Davis habría compartido con potenciales socios y asesores financieros mensajes en los que aseguraba tener acceso directo al presidente Milei y su entorno, mencionando incluso supuestos pagos a Karina Milei. De ahí las sospechas de la Justicia sobre el vínculo que habrían construido el empresario y el libertario, que ubicarían a Davis como algo más que un simple asesor en tecnología blockchain; y que reforzarían la hipótesis de que la promoción de la moneda cripto habría sido una estafa premeditada.