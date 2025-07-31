Mondino reapareció en público y liquidó a Milei por el escándalo $LIBRA: "O no es muy inteligente o es corrupto"

#Escándalo | La ex canciller Diana Mondino reapareció públicamente y liquidó a Javier Milei durante una entrevista a un medio extranjero por el escándalo $LIBRA.



🗣️ "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto". pic.twitter.com/Dvv0D7gqNn  Política Argentina (@Pol_Arg) August 7, 2025

La ex canciller Diana Mondino reapareció en público y liquidó al presidente Javier Milei durante una entrevista a un medio extranjero por el escándalo cripto de $LIBRA."No debería haberlo publicado", afirmó en un principio Mondino durante una entrevista a la cadena de noticias árabe Al Jazeera.Luego, ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo Milei: "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea".A lo que el conductor del programa le contestó: "Pero alguien hizo dinero con eso. 250 millones de dólares".Mondino no lo contradijo y hasta lanzó: "Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Usted elija"."¿Es un presidente corrupto? Espero que no. Y si lo es, va a tener que ir a prisión algún día", concluyó la ex funcionaria, quien fue eyectada del Gobierno de Milei el año pasado luego de apoyar -a contramano de la postura de la administración libertaria- el fin del bloqueo a Cuba en la ONU