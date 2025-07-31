Mondino reapareció en público y liquidó a Milei por el escándalo $LIBRA: "O no es muy inteligente o es corrupto"

En su primera aparición pública luego de ser echada de Cancillería, la ex funcionaria consideró que el Presidente no debería haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin y sostuvo que si es corrupto "va a tener que ir a prisión algún día".
#Escándalo | La ex canciller Diana Mondino reapareció públicamente y liquidó a Javier Milei durante una entrevista a un medio extranjero por el escándalo $LIBRA. Política Argentina (@Pol_Arg) August 7, 2025
🗣️ "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto". pic.twitter.com/Dvv0D7gqNn
