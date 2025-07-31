07.08.2025 / Escándalo

Mondino reapareció en público y liquidó a Milei por el escándalo $LIBRA: "O no es muy inteligente o es corrupto"

En su primera aparición pública luego de ser echada de Cancillería, la ex funcionaria consideró que el Presidente no debería haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin y sostuvo que si es corrupto "va a tener que ir a prisión algún día".




La ex canciller Diana Mondino reapareció en público y liquidó al presidente Javier Milei durante una entrevista a un medio extranjero por el escándalo cripto de $LIBRA.

"No debería haberlo publicado", afirmó en un principio Mondino durante una entrevista a la cadena de noticias árabe Al Jazeera.

Luego, ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo Milei: "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea".

A lo que el conductor del programa le contestó: "Pero alguien hizo dinero con eso. 250 millones de dólares".

Mondino no lo contradijo y hasta lanzó: "Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Usted elija".



"¿Es un presidente corrupto? Espero que no. Y si lo es, va a tener que ir a prisión algún día", concluyó la ex funcionaria, quien fue eyectada del Gobierno de Milei el año pasado luego de apoyar -a contramano de la postura de la administración libertaria- el fin del bloqueo a Cuba en la ONU


Lo más leído

1

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso

2

Recalde anunció la presentación de un proyecto que garantiza recursos para el Conicet

3

Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera

4

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

5

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

Más notas de este tema

Caso $LIBRA: sospecha por el hallazgo de fotografías de Hayden Davis en Argentina

06/08/2025 - NUEVAS PRUEBAS QUE COMPLICAN A MILEI

Caso $LIBRA: sospecha por el hallazgo de fotografías de Hayden Davis en Argentina

$Libragate: ampliaron la denuncia en EEUU y relacionan a Karina Milei con Hayden Davis por primera vez

31/07/2025 - CRIPTOESTAFA

$Libragate: ampliaron la denuncia en EEUU y relacionan a Karina Milei con Hayden Davis por primera vez

Milei, más complicado: denunciantes de $LIBRA en EEUU volvieron a apuntar contra el rol del presidente

31/07/2025 - CRIPTOESTAFA

Milei, más complicado: denunciantes de $LIBRA en EEUU volvieron a apuntar contra el rol del presidente

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.