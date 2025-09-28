José Antonio Kast se diferenció de Milei: Respetamos a la prensa

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano en Chile, marcó diferencias con el presidente argentino Javier Milei. "Tenemos una institucionalidad más sólida", sostuvo."Conozco a Javier Milei y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza. Eso hay que reconocerlo", resaltó en diálogo con La Nación.No obstante, el candidato chileno remarcó: "Tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas... tenemos una institucionalidad más sólida de lo que han podido vivir en Argentina”.Además, Kast resaltó el rol de los medios. "Nosotros siempre lo hemos considerado fundamental, tenemos una buena relación con los medios de comunicación masiva... Yo todas las semanas doy una conferencia de prensa", explicó.El dirigente afirmó que su plan es convocar a un "gobierno de unidad en temas legislativos" y buscar un "acuerdo transversal en el parlamento" para enfrentar problemas como el narcotráfico y la pobreza.