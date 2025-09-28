28.09.2025 / Declaraciones

José Antonio Kast se diferenció de Milei: Respetamos a la prensa

El candidato del Partido Republicano remarcó: "Tenemos una buena relación con los medios de comunicación masiva... Yo todas las semanas doy una conferencia de prensa".




José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano en Chile, marcó diferencias con el presidente argentino Javier Milei. "Tenemos una institucionalidad más sólida", sostuvo.

"Conozco a Javier Milei y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza. Eso hay que reconocerlo", resaltó en diálogo con La Nación.

No obstante, el candidato chileno remarcó: "Tenemos un Banco Central independiente, tenemos ciertas instituciones que están bastante más sanas... tenemos una institucionalidad más sólida de lo que han podido vivir en Argentina”.

Además, Kast resaltó el rol de los medios. "Nosotros siempre lo hemos considerado fundamental, tenemos una buena relación con los medios de comunicación masiva... Yo todas las semanas doy una conferencia de prensa", explicó.

El dirigente afirmó que su plan es convocar a un "gobierno de unidad en temas legislativos" y buscar un "acuerdo transversal en el parlamento" para enfrentar problemas como el narcotráfico y la pobreza.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

3

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

4

Kicillof desmintió el supuesto impuestazo en billeteras virtuales y denunció que es una fake news de LLA

5

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

Más notas de este tema

Emilio Monzó: La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo

28/09/2025 - Declaraciones

Emilio Monzó: La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo

Martín Lousteau: Ojo porque hay un rescate a los financieros, pero no está habiendo un rescate a la gente"

28/09/2025 - Criticas

Martín Lousteau: Ojo porque hay un rescate a los financieros, pero no está habiendo un rescate a la gente"

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

28/09/2025 - Investigación judicial

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de un hombre acusado de fraude y narcotráfico

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.