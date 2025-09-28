28.09.2025 / Oficialismo

No hay precedente de semejante ataque sistemático: la Casa Rosada salió al cruce de las críticas opositoras

Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, habló de “un sistema corporativo atacando 24x7”.




El Gobierno nacional apuntó contra la oposición y denunció un “ataque sistemático” en el marco de la campaña electoral.

“No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo”, aseveró el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

En ese sentido, remarcó: “Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible.”

La Libertad Avanza respondió a las críticas de la oposición respecto al viaje de Javier Milei a Estados Unidos. De esta forma, el oficialismo refuerza su discurso contra los discursos disidentes.

Por otra parte, Lanari desmintió "un pacto espurio" con las cerealeras para que los productores ganen más y se los iguale con países de la región". "Hoy los productores de soja cobran el 90% del precio internacional (como en Brasil, Uruguay y Paraguay). Con el kirchnerismo cobraban un tercio. Aún así dicen que Milei tranzó con las cerealeras. No resiste el menor análisis", manifestó.



