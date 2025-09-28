No hay precedente de semejante ataque sistemático: la Casa Rosada salió al cruce de las críticas opositoras

No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo. Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible...  Javier Lanari (@javierlanari) September 28, 2025

El Gobierno nacional apuntó contra la oposición y denunció un “ataque sistemático” en el marco de la campaña electoral.“No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo”, aseveró el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.En ese sentido, remarcó: “Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible.”La Libertad Avanza respondió a las críticas de la oposición respecto al viaje de Javier Milei a Estados Unidos. De esta forma, el oficialismo refuerza su discurso contra los discursos disidentes.Por otra parte, Lanari desmintió "un pacto espurio" con las cerealeras para que los productores ganen más y se los iguale con países de la región". "Hoy los productores de soja cobran el 90% del precio internacional (como en Brasil, Uruguay y Paraguay). Con el kirchnerismo cobraban un tercio. Aún así dicen que Milei tranzó con las cerealeras. No resiste el menor análisis", manifestó.