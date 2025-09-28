No hay precedente de semejante ataque sistemático: la Casa Rosada salió al cruce de las críticas opositoras

Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación, habló de “un sistema corporativo atacando 24x7”.
No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo. Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible... Javier Lanari (@javierlanari) September 28, 2025
Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso
Kicillof desmintió el supuesto impuestazo en billeteras virtuales y denunció que es una fake news de LLA