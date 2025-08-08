08.08.2025 / POLÉMICA

Crisis tuitera libertaria: aseguran que "le soltaron la mano" a "Traductor Te Ama"

Las tensiones internas de LLA también se hacen sentir en el ámbito tuitero. Según revelaron fuentes del propio espacio, Karina Milei decidió apartar de la militancia online a Esteban Glavinich. Los detalles.




Fuentes internas de La Libertad Avanza confirmaron que desde el entorno de los Milei decidieron apartar por completo a Esteban Glavinich, conocido en redes como @TraductorTeAma, del círculo de militancia digital que acompañó al presidente Javier Milei desde sus inicios. La medida incluyó la prohibición expresa de retuitear, citar o comentar cualquier contenido suyo, según revelaron dirigentes del espacio.

Quienes trabajaron con él señalan que la decisión respondió a un creciente malestar por actitudes consideradas “soberbias” y por conflictos internos que fueron desgastando su vínculo con la conducción. El distanciamiento se hizo evidente cuando Karina Milei dejó de seguirlo en redes sociales, gesto que marcó el final de su papel como uno de los tuiteros ad honorem más visibles en la difusión del discurso presidencial.



Glavinich había sido una pieza activa en la estrategia de comunicación online, con una presencia constante en la defensa y traducción del mensaje libertario. Sin embargo, tras la ruptura, su participación quedó reducida a interacciones esporádicas y sin respaldo del aparato digital del oficialismo. “Fue completamente apagado”, sintetizó una fuente cercana a la jefatura de campaña.

Pese a la marginación, el ex operador digital mantiene publicaciones y guiños hacia el espacio que lo desplazó. Entre quienes lo conocieron, esta persistencia se interpreta como un intento de sostener un lugar en un proyecto político que, puertas adentro, ya lo considera parte del pasado.

