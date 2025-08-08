08.08.2025 / ESTA NOCHE

Polémica: Milei hablará en cadena nacional para defender los vetos a leyes del Congreso

El presidente Javier Milei dará esta noche un mensaje en cadena nacional para justificar los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso y responder a la derrota parlamentaria sufrida el miércoles en la Cámara de Diputados. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la emisión será a las 21 y se transmitirá desde el Salón Blanco de Casa Rosada.




Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Lo grabará esta tarde y se prevé que esté junto a su equipo económico

En la habitual conferencia de prensa, Adorni detalló que el mandatario abordará la derogación de los decretos que eliminan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, las modificaciones sobre el INTA y el INTI, y los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos y distintos institutos culturales. El objetivo, subrayó, será “explicar por qué se hacen las cosas” en línea con el plan económico del Gobierno.

La decisión de hablar llega dos días después de que la oposición, con apoyo de sectores aliados, lograra revertir medidas centrales del Ejecutivo. Según trascendió, Milei grabará su discurso a las 18 y ensayará una argumentación centrada en la defensa del déficit cero y la política monetaria que impulsa su gestión.

Aunque se evalúa que esté acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte del equipo económico, se descarta la presencia del resto de los integrantes del Gabinete. Fuentes cercanas al Presidente remarcan que el mensaje buscará mostrar firmeza frente a los reveses legislativos y ratificar el rumbo político y económico adoptado desde el inicio del mandato.

Lo más leído

1

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso

2

Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera

3

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

4

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

5

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

Más notas de este tema

Crisis tuitera libertaria: aseguran que "le soltaron la mano" a "Traductor Te Ama"

08/08/2025 - POLÉMICA

Crisis tuitera libertaria: aseguran que "le soltaron la mano" a "Traductor Te Ama"

Los detalles de la conferencia de Adorni: de YPF a la Agencia Nacional de Discapacidad

08/08/2025 - NACIÓN

Los detalles de la conferencia de Adorni: de YPF a la Agencia Nacional de Discapacidad

Estela de Carlotto repudió la foto de Javier Milei donde usó el Nunca Más para provocar a la oposición

08/08/2025 - OFENSIVA

Estela de Carlotto repudió la foto de Javier Milei donde usó el Nunca Más para provocar a la oposición

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.