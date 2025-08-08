Polémica: Milei hablará en cadena nacional para defender los vetos a leyes del Congreso

Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Lo grabará esta tarde y se prevé que esté junto a su equipo económico

En la habitual conferencia de prensa, Adorni detalló que el mandatario abordará la derogación de los decretos que eliminan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, las modificaciones sobre el INTA y el INTI, y los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos y distintos institutos culturales. El objetivo, subrayó, será “explicar por qué se hacen las cosas” en línea con el plan económico del Gobierno.La decisión de hablar llega dos días después de que la oposición, con apoyo de sectores aliados, lograra revertir medidas centrales del Ejecutivo. Según trascendió, Milei grabará su discurso a las 18 y ensayará una argumentación centrada en la defensa del déficit cero y la política monetaria que impulsa su gestión.Aunque se evalúa que esté acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte del equipo económico, se descarta la presencia del resto de los integrantes del Gabinete. Fuentes cercanas al Presidente remarcan que el mensaje buscará mostrar firmeza frente a los reveses legislativos y ratificar el rumbo político y económico adoptado desde el inicio del mandato.