Polémica: Milei hablará en cadena nacional para defender los vetos a leyes del Congreso

El presidente Javier Milei dará esta noche un mensaje en cadena nacional para justificar los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso y responder a la derrota parlamentaria sufrida el miércoles en la Cámara de Diputados. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la emisión será a las 21 y se transmitirá desde el Salón Blanco de Casa Rosada.
Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso
Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera
Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio
Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"