Tensión búrsatil: los ADRs caen hasta 10,3% y el S&P Merval sufre su peor baja en un mes

En el cierre de la semana, los activos argentinos profundizan su retroceso y el S&P Merval registra su caída más pronunciada en treinta días, en un contexto de incertidumbre política y financiera. Las bajas se sienten con fuerza en los ADRs que cotizan en Nueva York, lideradas por Loma Negra, que pierde 10,3%, seguida por YPF (-5,1%) y Edenor (-4,7%).
1
Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso
2
Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera
3
Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"
4
Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio