¿Milei miente?: la base monetaria se habría duplicado en el gobierno libertario por la deuda y los intereses

Lejos de extinguirse, la emisión monetaria mutó de forma. Ya no llega como un adelanto al Tesoro, sino a través de pasivos remunerados, compromisos con vencimientos diferidos y contratos de dólar futuro. Según el último informe del Banco Central, la base monetaria se duplicó en los últimos doce meses, muy por encima de la actividad económica. El agregado M3 subió 64%, mientras que las LECAPs y pases crecieron 5,6% solo en julio.

Otra vía de emisión es la venta de contratos de dólar futuro. Si el precio pactado no coincide con el real, el Banco Central cubre la diferencia con emisión. El economista Iván Carrino estimó que un desfasaje de $8 en julio y $30 en agosto implicaría pérdidas por $200.000 millones, el 0,4% de la base monetaria.Hay que señalar que el debate dividió a economistas cercanos y críticos del oficialismo. Gabriel Rubinstein cuestionó la emisión encubierta y Federico Furiase replicó que no todo pasivo remunerado es inflacionario. Para Marcelo Trovatto, el gasto público “no desapareció, simplemente mutó” hacia el pago de intereses de deuda en pesos, sin que el mercado pueda absorberlo sin presión sobre el dólar.