Precaución:el dólar oficial corta racha alcista y cede terreno pese a la supertasa

El dólar oficial interrumpió este viernes su serie de subas y retrocedió en el mercado mayorista, que cerró en $1.328, tras seis ruedas consecutivas en alza. En el promedio de bancos del BCRA se ubicó en $1.340,61 y en el Banco Nación en $1.335. Así, el dólar ahorro y el turista se vendieron a $1.735,50.

En paralelo, las reservas brutas internacionales cayeron u$s400 millones y perforaron los u$s42.000 millones, acumulando en tres jornadas una pérdida de u$s1.282 millones por pagos al FMI y caída de cotizaciones. Para la economista Elena Alonso, la estabilidad cambiaria reciente también responde al aumento de encajes y a la competencia entre bancos por tasas más altas, lo que incentiva a quedarse en pesos.El contexto político sumó presión tras la derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró aprobar leyes clave como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, además de rechazar cinco DNU y forzar el debate de otros temas sensibles en comisiones. Hay que mencionar además que hay expectativa por lo que pueda llegar a decir el presidente esta noche en Cadena Nacional.