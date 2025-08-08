Precaución:el dólar oficial corta racha alcista y cede terreno pese a la supertasa

Entre los tipos de cambio paralelos, el MEP subió 0,2% a $1.331,01, el contado con liquidación (CCL) se mantuvo casi estable en $1.335,16, mientras que el dólar blue operó a $1.325. Los futuros de dólar revirtieron la tendencia y anotaron alzas en casi todos los plazos, con un mercado que proyecta un mayorista en $1.357 a fin de agosto y en $1.507 para diciembre.
Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso
Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera
Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"
Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio