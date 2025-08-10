10.08.2025 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Elecciones 2025: más de un millón de migrantes podrá votar en las elecciones bonaerenses



La Junta Electoral confirmó que el 6,75% del padrón está compuesto por personas extranjeras, en su mayoría de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay. El voto será obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años.




El próximo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas para renovar bancas provinciales y cargos municipales. Según el padrón definitivo publicado por la Junta Electoral, más de 14 millones de personas están habilitadas para votar, de las cuales 1.015.232 son extranjeras con residencia en territorio bonaerense.

De ese total, 532.339 son hombres, 482.892 mujeres y una persona no binaria. El voto de las y los migrantes representa el 6,75% del padrón y tendrá, como para el resto de la ciudadanía, carácter obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años. Las comunidades más numerosas son las de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay, seguidas por las de Chile y Venezuela.

Para sufragar, las personas extranjeras deben contar con DNI de extranjero con domicilio en la provincia, tener más de 18 años, dos años de residencia inmediata y estar inscriptas en el Registro Especial de Electores Extranjeros. La Junta Electoral dispuso 2.401 mesas exclusivas para este padrón distribuidas en los 135 distritos bonaerenses.

En el caso de las y los jóvenes de 16 y 17 años, así como de quienes superen los 70, el voto será optativo. La elección incluirá la renovación de legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, configurando un escenario en el que la participación migrante puede incidir de manera significativa en el resultado en varios distritos.

