11.08.2025 / PROYECCIÓN

En los últimos días, las muertes por fentanilo se elevaron a 76 y prevén un mayor número de víctimas

El juez Kreplak advirtió que el número de fallecidos podría superar el centenar por la distribución de lotes contaminados. La ANMAT confirmó la incautación de las ampollas adulteradas y aclaró la situación de una de las empresas involucradas.




Según la información que extendió el juez federal Ernesto Kreplak, al momento, se contabilizan 76 muertes por consumo de fentanilo, aunque el número de afectados aún “no llegó a un techo”. La investigación que avanza desde el  Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, apunta a lotes producidos por los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., que se distribuyeron en distintas provincias antes de detectarse su adulteración.

Según detalló el magistrado en diálogo con un medio radial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) incautó varios lotes de la sustancia. En dos de ellos se confirmó la contaminación: “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, explicó. La Justicia estima que se aplicaron unas 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.

Kreplak subrayó que la causa es “extensa, compleja y con múltiples aristas” y que el trabajo judicial se concentra en determinar las víctimas en todo el país, así como las responsabilidades “primarias y directas”. Si bien aclaró que actualmente “no circulan ampollas contaminadas”, anticipó que espera un total de 100 víctimas, a la vez que señaló la necesidad de que Argentina cuente con un sistema de seguimiento de este analgésico, utilizado de forma legal en hospitales pero que, sin controles estrictos, puede tener consecuencias letales.

En paralelo, la ANMAT salió a desmentir versiones que señalaban que el laboratorio HLB Pharma estaba habilitado para “comprar certificados para fabricar remedios”. El organismo precisó que la empresa no está autorizada a producir, importar, exportar ni comercializar medicamentos, y que se encuentra formalmente inhibida, lo que “tiene los mismos efectos que una clausura”.

“La inhibición impide cualquier actividad vinculada al desarrollo, fraccionamiento o distribución de productos médicos o farmacéuticos”, remarcó la ANMAT en un comunicado. Además, se informó que HLB Pharma carece de un Director Técnico registrado, requisito básico para que un laboratorio pueda operar en el país.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

3

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

4

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

5

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

Más notas de este tema

Nuevo paro del Garrahan: trabajadores se movilizan frente a su obra social contra la motosierra de Nación

11/08/2025 - TRAS LA MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS

Nuevo paro del Garrahan: trabajadores se movilizan frente a su obra social contra la motosierra de Nación

Ninguno de los 117 médicos que rindieron de nuevo el examen de residencias pudo revalidar su nota

08/08/2025 - Residencias médicas

Ninguno de los 117 médicos que rindieron de nuevo el examen de residencias pudo revalidar su nota

El Ejecutivo denunció penalmente a estudiantes que habrían hecho trampa en los exámenes de residencias

06/08/2025 - POLÉMICA

El Ejecutivo denunció penalmente a estudiantes que habrían hecho trampa en los exámenes de residencias

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.