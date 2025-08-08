Nuevo paro del Garrahan: trabajadores se movilizan frente a su obra social contra la motosierra de Nación

Este miércoles 13 de agosto los trabajadores del Hospital Garrahan desde las 7 de la mañana iniciarán un nuevo paro total de 24 horas frente a la sede de la obra social Unión Personal para exigir “el fin de los copagos” y reclamar una recomposición salarial inmediata. “Después de la media sanción de la ley en Diputados hay que redoblar más que nunca la lucha por el salario y el presupuesto”, expresó la Junta Interna de ATE en el hospital.El conflicto se agravó tras la implementación, el 1° de agosto, de un esquema de cobro por consultas, estudios y prácticas médicas que afecta a todo el personal. “Es una nueva rebaja salarial que está generando una gran conmoción entre los empleados públicos del Estado Nacional. Por eso el miércoles vamos a concentrar frente a las puertas de la obra social Unión Personal”, informó el delegado de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich.A la par de la protesta contra la obra social, los gremios insisten en la necesidad de aprobar de manera inmediata la ley de emergencia pediátrica, que ya obtuvo media sanción en Diputados. El proyecto contempla una recomposición cercana al 70% para recuperar los ingresos a niveles de noviembre de 2023, cifra que, según denuncian, se licuó con la inflación acumulada. “Celebramos la media sanción obtenida en Diputados, consecuencia de la lucha tenaz que venimos dando. Pero nuestro reclamo es que esa ley se apruebe e implemente efectivamente”, trascendió desde el gremio.La tensión política creció luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional que vetará cualquier ley que implique destinar más fondos al hospital o mejorar los salarios del personal. “El Presidente de la Nación anunció que iba a vetar cualquier cosa y que prefiere morir antes que darle un aumento a los trabajadores del Garrahan o apaciguar la situación de las personas con discapacidad”, recordó el dirigente sindical a El Destape.Durante la jornada de paro, los trabajadores realizarán una asamblea general para definir los próximos pasos del plan de lucha, que ya incluye otro cese de actividades previsto para el 19 de agosto y una movilización federal para el 27. Con la salud pública bajo ajuste y el hospital más importante del país en crisis, el personal advierte que no dará marcha atrás hasta obtener respuestas concretas.