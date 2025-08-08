El frente de gobernadores confirmó que solo se presentará en sus respectivas provincias, sin listas en Buenos Aires

El frente Provincias Unidas, conformado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), dejó en claro que no participará de las elecciones legislativas en Buenos Aires ni en la Ciudad. “Provincias Unidas se presenta solo en las provincias donde gobierna”, afirmaron a TN en el entorno de uno de los mandatarios, marcando distancia de los armados locales que buscaron asociarse al espacio.El mensaje trascendió tras la inscripción de la alianza “Ciudadanos Unidos” en CABA, que lleva a Facundo Manes como candidato a senador y a Martín Lousteau como cabeza de lista para Diputados. Su nombre y estética remiten a Provincias Unidas, aunque los gobernadores remarcan que no existe apoyo político ni coordinación electoral.“Los 5 gobernadores no están apoyando a Manes, Lousteau y Randazzo”, sostuvieron ante TN. Sin embargo, no todos dentro del frente rechazan por completo esos movimientos en PBA y la Ciudad. “Son Ciudadanos Unidos, no podemos evitar que haya mucha gente que tenga coincidencias con nuestro planteo, no vemos problemas con eso”, señalaron desde el entorno de uno de los mandatarios.Los gobernadores consideran que no es momento de “adelantar pasos” y que la prioridad es consolidar su posición en las provincias que ya administran. “Esto es un espacio nuevo, de cinco gobernadores. Y es una elección legislativa, no se necesitan cargos ejecutivos en todos lados”, explicaron.En esa línea, apuestan a sumar más mandatarios en el próximo año, pero advierten que la fuerte polarización en PBA y CABA podría arrastrar a sus referentes a una mala elección. “No hay por qué tener candidato en todas las provincias”, concluyeron.