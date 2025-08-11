11.08.2025 / EL STREAMING MÁS VISTO

Terminó el streaming del Conicet: el conmovedor mensaje al cierre de la transmisión y el record de vistas

Tras semanas de exploración, culminó la histórica misión de los científicos argentinos y del Schmidt Ocean Institute en el cañón submarino Mar del Plata.



Tras varias semanas de exploración en aguas profundas, concluyó la transmisión en vivo del proyecto oceanográfico impulsado por el Conicet y el Schmidt Ocean Institute, que permitió seguir en tiempo real las investigaciones científicas realizadas en el cañón submarino Mar del Plata. La misión, que alcanzó profundidades de hasta 3.900 metros gracias al robot ROV SuBastian, marcó un antes y un después para la ciencia marina en Argentina.

La iniciativa cautivó a más de 80.000 espectadores a través de YouTube, quienes pudieron presenciar imágenes inéditas de la biodiversidad del Atlántico Sur. Entre los registros más impactantes se destacaron ejemplares del pulpo Dumbo, calamares abisales, peces telescopio, cangrejos, medusas y una particular estrella de mar bautizada por los investigadores como “culona”.

Durante el cierre, el equipo agradeció el acompañamiento del público y subrayó el rol clave de la universidad pública y el sistema científico nacional. “Estamos orgullosos de haber sido formados en universidades públicas y de trabajar para el Conicet, haciendo ciencia por y para el país”, expresó una de las científicas a bordo.

El material obtenido será incorporado a repositorios científicos y educativos, con fines de investigación y divulgación. Además, se anunció que ya están en marcha nuevas expediciones en Uruguay y otros sectores del Atlántico Sur, con el compromiso de seguir transmitiendo en vivo para que la sociedad continúe participando de estos descubrimientos, consignó el diario "Ámbito".

