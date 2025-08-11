Polémica: la DEA alertó por zonas francas y apunta a la UIF en el marco del escándalo por el fentanilo contaminado

El último reporte anual de la DEA encendió alarmas sobre la situación argentina frente al tráfico y lavado vinculados al fentanilo. El organismo norteamericano, que ya había señalado las debilidades de control fronterizo en el NEA y NOA, sumó este año a Tierra del Fuego a la lista de puntos críticos. Según el documento, las zonas francas y el área aduanera especial carecen de controles suficientes para prevenir contrabando de dinero y drogas, en un contexto donde el país enfrenta recursos limitados en su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y bajas tasas de condenas por narcotráfico.
De acuerdo a una noticia de Ámbito, la advertencia llega en medio del escándalo por el laboratorio HLB Pharma, cuyas ampollas de fentanilo contaminado provocaron decenas de muertes y expusieron fallas en la cadena de control. El informe recuerda que esta droga, cien veces más potente que la heroína, ya había sido detectada en casos como Puerta 8 (2022) y en operativos en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Fraga, aunque sin evidencias de grandes organizaciones operando de forma sistemática en el país.
En su evaluación, la DEA combina elogios y críticas: celebra cambios legislativos y la formación de agentes argentinos en sus cursos, pero advierte sobre la economía informal, el contrabando y la corrupción como factores que favorecen el lavado. Además, destaca que la apertura comercial y la liquidez del sistema financiero local amplían la exposición a delitos financieros y al narcotráfico.
Mientras tanto, las autoridades provinciales y nacionales minimizan la existencia de un mercado clandestino de fentanilo a gran escala, aunque reconocen que la tendencia regional obliga a reforzar la detección. Córdoba, por ejemplo, ya entrena perros para identificar la sustancia, y Buenos Aires insiste en que las drogas más incautadas siguen siendo marihuana y cocaína. El caso HLB, sin embargo, reavivó el debate político y expuso conexiones empresariales con funcionarios y dirigentes, en un año electoral marcado por la sombra de la crisis sanitaria.